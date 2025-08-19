Khi được một phóng viên khen mặc âu phục đẹp, Tổng thống Ukraine trêu chọc rằng ông đã thay đổi, trong khi phóng viên này vẫn mặc bộ âu phục cũ.

"Tổng thống Zelensky, ngài trông thật tuyệt vời trong bộ âu phục đó!", Brian Glenn, phóng viên của Real America's Voice, người từng đặt câu hỏi về trang phục của Tổng thống Ukraine khi ông tới Nhà Trắng hồi tháng 2, nói khi ông Zelensky quay lại Nhà Trắng 18/8.

Tổng thống Donald Trump hưởng ứng lời khen ngợi của Glenn, cho biết ông cũng đã dành lời khen tương tự cho ông Zelensky. Tổng thống Mỹ cũng nhắc người đồng cấp Ukraine rằng phóng viên Glenn "là người lần trước đã công kích ngài".

"Tôi nhớ mà. Anh ta vẫn mặc bộ đồ ấy. Tôi đã thay đổi, còn anh thì không", Tổng thống Ukraine trêu chọc phóng viên Mỹ.

Ông Zelensky nói đùa về mặc âu phục tại Nhà Trắng Tổng thống Trump tán thành khi phóng viên khen trang phục của ông Zelensky ở Nhà Trắng. Video: X/RapidResponse47

Trước đó, khi đón ông Zelensky từ bên ngoài, Tổng thống Trump cũng dành lời khen cho bộ trang phục của ông. "Không thể tin được, tôi thích nó lắm"!, ông Trump nói về bộ đồ đen lịch sự của ông Zelensky.

"Đây là bộ đồ đẹp nhất tôi có", lãnh đạo Ukraine nói đùa.

Trong lần tới Nhà Trắng này, ông Zelensky vẫn không mặc vest và thắt cà vạt, nhưng đã chọn trang phục lịch sự hơn nhiều so với quần áo kiểu quân đội thông thường ông hay mặc.

Một quan chức châu Âu giấu tên trước đó tiết lộ rằng vấn đề lựa chọn trang phục cho ông Zelensky là chủ đề thảo luận giữa các quan chức Mỹ và Ukraine trước cuộc gặp của hai lãnh đạo. Theo quan chức này, chính quyền Trump đã đề nghị ông Zelensky không nên mặc quần áo kiểu quân đội như bình thường.

Trang phục của ông Zelensky đã trở thành tâm điểm chỉ trích trong cuộc gặp với ông Trump hồi tháng 2. Khi chào đón lãnh đạo Ukraine đến Nhà Trắng, ông Trump đã mỉa mai người đồng cấp rằng "ông ăn mặc chỉnh tề quá". Không khí cuộc gặp sau đó cũng trở nên căng thẳng khi hai lãnh đạo đấu khẩu giữa Phòng Bầu dục.

Tổng thống Ukraine Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Trump tại Nhà Trắng ngày 18/8. Ảnh: AP

Ngọc Ánh (Theo AFP, Guardian)