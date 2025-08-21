Ông Zelensky nêu điều kiện gặp ông Putin

Tổng thống Zelensky nói ông sẽ chỉ gặp người người đồng cấp Putin sau khi Ukraine nhận được các đảm bảo an ninh vững chắc.

"Chúng tôi muốn hiểu rõ về cấu trúc đảm bảo an ninh cho Ukraine trong vòng 7-10 ngày tới", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói ngày 21/8, đề cập về điều kiện để tiến hành cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Theo ông Zelensky, sau khi nhận được các đảm bảo an ninh, Ukraine mới hướng tới mục tiêu tổ chức cuộc họp ba bên với ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đề xuất "đảm bảo an ninh kiểu NATO" cho Ukraine được nêu ra gần đây giữa Tổng thống Mỹ và các lãnh đạo châu Âu, nhưng các bên chưa đi đến điều khoản cụ thể nào. Nga cũng tuyên bố phản đối bất cứ cuộc đàm phán nào về đảm bảo an ninh cho Ukraine mà không có sự tham gia của Moskva.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Rome ngày 10/7. Ảnh: AP

Lãnh đạo Ukraine cũng nêu ba địa điểm tiềm năng để tổ chức cuộc gặp là Thụy Sĩ, Áo và Thổ Nhĩ Kỳ. "Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia NATO và cũng là một phần của châu Âu. Chúng tôi không phản đối", ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cho biết thêm đã đề nghị người đồng cấp Mỹ phải gây áp lực để Hungary không ngăn cản Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu. "Tổng thống Trump đã hứa đội ngũ của ông sẽ nỗ lực thực hiện điều đó", ông cho hay.

Ông Trump gần đây họp thượng đỉnh với ông Putin ở Alaska, sau đó tổ chức gặp Tổng thống Ukraine và các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng. Ông cho biết đang thu xếp cuộc gặp giữa ông Putin cùng ông Zelensky và có thể tổ chức hội nghị ba bên "nếu mọi thứ suôn sẻ".

Tổng thống Mỹ cho rằng sẽ tốt hơn nếu ông không tham gia cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga và Ukraine, để họ tự đàm phán về thỏa thuận hòa bình. Theo ông, lãnh đạo Nga - Ukraine đã có mối quan hệ "rất tệ" và ông muốn xem hai bên sẽ đối thoại như thế nào. Sau khi hai lãnh đạo đạt nhất trí, ông sẽ tham gia cuộc họp ba bên để "chốt thỏa thuận".

Tuy nhiên, Tổng thống Putin tới nay chưa đưa ra dấu hiệu nào cho thấy sẽ đồng ý gặp ông Zelensky, dù Điện Kremlin tuyên bố họ cởi mở với việc nâng cấp mức độ đàm phán hòa bình với Ukraine.

Ngọc Ánh (Theo AFP)