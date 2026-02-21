Ông Zelensky hé lộ cuộc sống cá nhân trong 4 năm chiến sự

Ông Zelensky cho biết từng phải sống dưới boong-ke suốt hai năm đầu chiến sự và hiện không có trọn vẹn một ngày dành cho gia đình.

"Tôi không thể dành ra một ngày cho gia đình để đưa các con đi đâu đó", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, 48 tuổi, trả lời phỏng vấn hôm 20/2, khi cuộc chiến với Nga bước sang năm thứ năm.

Lãnh đạo Ukraine cho biết ông vẫn cố gắng thu xếp thời gian bên vợ, bà Olena, và hai con, nhưng "không phải ngày nào cũng được". "Sự thật là tôi đã không dành nhiều thời gian cho vợ con", ông nói thêm.

Ông Zelensky có hai con, gồm con gái Oleksandra, 21 tuổi, và con trai Kyrylo, 13 tuổi. Theo ông, Oleksandra "rất chín chắn" và ông nhận ra "mình còn nhiều điều chưa biết" khi trò chuyện cùng cô.

Về việc không thể chu toàn vai trò người cha giữa bối cảnh lãnh đạo đất nước trong cuộc chiến, ông bày tỏ tin tưởng "những người mẹ và người bà có thể nuôi dạy con cháu tốt hơn. Họ có thể dạy cho chúng nhiều điều".

Nhưng khi nói về con trai, ông thừa nhận chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm bởi "có những điều rất quan trọng mà một cậu bé cần trao đổi với cha mình, như giữa những người đàn ông với nhau".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn ngày 20/2. Ảnh: AFP

Tổng thống Zelensky, người từng là một ngôi sao truyền hình, cho biết tình hình chiến sự khiến ông không còn có thể đi xem phim hay tới nhà hát. "Tôi cũng không đến cửa hàng, và trong suốt 4 năm chiến sự tôi chưa từng một lần tới quán cà phê", Tổng thống Ukraine cho hay. Dù vậy, ông vẫn cố gắng theo dõi các phim mới ra mắt.

Khi không công du nước ngoài hay thăm binh sĩ, ông Zelensky dành phần lớn thời gian ở phủ tổng thống và rất chú ý đến việc "không để tăng cân".

"Chỉ cần tập nhanh 25-30 phút cũng khá tốt. Đôi khi tôi tập thêm tạ, nhưng không phải lúc nào cũng vậy", ông nói. "Trước chiến sự, tôi thích chạy bộ ngoài trời, nhưng giờ không còn duy trì thói quen này".

Trong hai năm đầu xung đột, ông Zelensky sống trong boong-ke tại khu vực dành cho Tổng thống được canh phòng nghiêm ngặt ở Kiev. Ukraine cáo buộc Nga từng lên kế hoạch ám sát ông, nên nhiều chi tiết trong lịch trình, đặc biệt là việc di chuyển, được giữ bí mật tuyệt đối.

Tổng thống Ukraine cho biết hiện không còn sống trong boong-ke, đồng thời nhấn mạnh "theo tôi điều quan trọng nhất là người Nga không thể ép chúng tôi phải vào boong-ke nữa".

Chiến sự Nga - Ukraine sắp bước vào năm thứ 5 mà chưa có triển vọng rõ ràng nào về một lệnh ngừng bắn, dù hai bên đều hứng chịu thiệt hại nặng nề về người và của. Các cuộc đàm phán ba bên Mỹ - Nga - Ukraine đang diễn ra, nhưng vấn đề lãnh thổ vẫn là một trong những nút thắt khó tháo gỡ nhất hiện nay. Nga yêu cầu Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ để đổi lấy hòa bình, trong khi Kiev tuyên bố đây là vấn đề không thể nhượng bộ.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)