Ông Zelensky: Giờ không phải lúc Ukraine tổ chức bầu cử

Ông Zelensky cho rằng Ukraine cần tập trung vào chiến sự với Nga và hiện không phải thời điểm thích hợp để bầu cử.

"Chúng ta cần xác định bây giờ là thời điểm tập trung phòng thủ và chiến đấu, nhằm bảo vệ vận mệnh quốc gia và người dân. Tôi tin rằng đây không phải thời điểm thích hợp để tổ chức bầu cử", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tối 6/11.

Ông Zelensky thêm rằng Ukraine đang đối mặt với nhiều thách thức và cần ưu tiên vấn đề quân sự. "Đây là giai đoạn đất nước cần thống nhất thay vì chia rẽ. Thật vô trách nhiệm khi đề cập những đề tài liên quan đến bầu cử theo cách phù phiếm như vậy", Tổng thống Ukraine nói thêm.

Tổng thống Zelensky họp báo tại tỉnh Odessa hồi giữa tháng 10. Ảnh: Reuters

Phát biểu được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng Tổng thống Zelensky đang "cân nhắc, đánh giá ưu nhược điểm" của phương án bầu cử vào đầu năm sau.

Theo kế hoạch ban đầu, Ukraine dự kiến bầu quốc hội tháng 10/2023 và bầu tổng thống tháng 3/2024. Sau khi chiến sự với Nga bùng phát tháng 2/2022, Ukraine ban bố tình trạng thiết quân luật, cấm tổ chức bầu cử. Tuy nhiên, đã có một số lời kêu gọi trong và ngoài nước cho rằng Ukraine nên tổ chức bầu cử để thể hiện nền dân chủ vẫn ổn định.

Tổng thống Zelensky trước đó nói có thể tổ chức bầu cử nếu cần, nhưng quốc hội nước này cần sửa luật và có sự hỗ trợ từ nước ngoài để giúp đảm bảo nguồn lực và bố trí điểm bỏ phiếu cho công dân Ukraine. Ông cũng tuyên bố muốn tái tranh cử nếu bầu cử diễn ra.

Giới phân tích chính trị nhận định Ukraine sẽ gặp rất nhiều khó khăn để đảm bảo một quy trình bầu cử tự do, công bằng và an toàn giữa chiến sự. Nhiều kênh truyền hình lớn ở Ukraine, nền tảng quan trọng cho chiến dịch vận động tranh cử, hiện chỉ đưa tin về chiến sự. Phe đối lập cũng lo ngại những tranh cãi trong quá trình tranh cử sẽ làm suy yếu lòng đoàn kết dân tộc và Nga có thể tìm cách can thiệp.

Lần gần nhất Ukraine tổ chức bầu cử là tháng 3/2019 với 39 ứng viên. Do không ai đạt quá bán số phiếu, cử tri Ukraine tiếp tục bỏ phiếu với hai ứng viên nhận nhiều phiếu nhất vòng một là ông Zelensky và ông Petro Poroshenko, tổng thống Ukraine từ năm 2014. Ủy ban bầu cử Ukraine sau đó tuyên bố ông Zelensky thắng cử với hơn 73% phiếu bầu.

Vũ Anh (Theo AFP)