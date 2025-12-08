Ông Zelensky: Đàm phán hòa bình với Mỹ không dễ dàng

Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc đàm phán với đại diện Mỹ về kế hoạch hòa bình cho Ukraine diễn ra mang tính xây dựng, nhưng không dễ dàng.

"Các đại diện Mỹ đã nắm rõ lập trường cơ bản của Ukraine. Cuộc đàm phán mang tính xây dựng, mặc dù không dễ dàng", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu qua video tối 7/12.

Ông Zelensky trước đó điện đàm với đặc phái viên Mỹ về vấn đề Ukraine Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump.

"Chúng tôi đã thảo luận nhiều khía cạnh, đi sâu vào những điểm chính có thể đảm bảo chấm dứt đổ máu và loại bỏ mối đe dọa về một cuộc tấn công toàn diện mới của Nga. Hai bên cũng nhất trí các bước tiếp theo và định dạng cho những cuộc đàm phán với Mỹ", Tổng thống Ukraine cho hay.

Theo ông, hai bên cũng trao đổi về "nguy cơ Nga không thực hiện cam kết". "Không phải mọi thứ đều có thể thảo luận qua điện thoại. Vì vậy, chúng tôi cần hợp tác chặt chẽ với nhóm của mình về các ý tưởng và đề xuất", ông nêu thêm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev ngày 4/12. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump cùng ngày bày tỏ thất vọng với người đồng cấp Ukraine vì không tham gia kế hoạch nhằm chấm dứt chiến sự.

"Chúng tôi đã trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin và giới lãnh đạo Ukraine, trong đó có Tổng thống Zelensky. Phải nói rằng tôi hơi thất vọng với Tổng thống Zelensky vì cho đến vài giờ trước, ông ấy vẫn chưa đọc đề xuất hòa bình", ông Trump nói với phóng viên.

Văn phòng Tổng thống Ukraine chưa lên tiếng về thông tin này.

Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán, cáo buộc Ukraine cùng phương Tây cản trở hòa bình, trong khi Kiev và đồng minh cho rằng Moskva đang trì hoãn và sử dụng ngoại giao để củng cố lợi ích của mình.

Các lãnh đạo châu Âu ủng hộ tiến trình ngoại giao từng bước cho Ukraine, gắn liền với đảm bảo an ninh dài hạn và viện trợ quân sự bền vững. Tuy nhiên, chính quyền Trump tập trung vào nhanh chóng đạt được thỏa thuận và yêu cầu chia sẻ gánh nặng nhiều hơn. Giới ngoại giao cảnh báo mọi cuộc đàm phán đều mong manh và dễ bị tác động trước những thay đổi trong chính trường Mỹ.

Tổng thống Ukraine dự kiến gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại London trong ngày 8/12. Pat McFadden, một bộ trưởng trong nội các Anh, hôm 7/12 cho biết an ninh và quyền tự quyết của Ukraine sẽ là "trọng tâm" trong các cuộc thảo luận.

"Nguyên tắc đằng sau các cuộc đàm phán sẽ là để Ukraine có thể tự quyết định tương lai của mình. Đây là thời điểm thực sự then chốt", ông nói.

Huyền Lê (Theo Reuters, CNN, Independent)