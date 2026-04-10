Ông Zelensky: Chuyên gia Ukraine đã bắn hạ UAV ở Trung Đông

Tổng thống Zelensky cho biết các chuyên gia quân sự Ukraine được điều đến Trung Đông đã bắn hạ UAV Shahed ở một số quốc gia trong khu vực này.

"Chúng tôi đã chứng minh cho một số quốc gia thấy cách sử dụng hệ thống đánh chặn. Chúng tôi có phá hủy chúng không? Câu trả lời là có. Có phải chỉ làm việc đó ở một quốc gia không? Không phải, mà ở một số quốc gia", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với phóng viên hôm nay.

Ông Zelensky hôm 17/3 cho biết hơn 200 chuyên gia quân sự Ukraine chuyên về đối phó máy bay không người lái (UAV) kiểu Shahed đang có mặt tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Qatar, Arab Saudi và đang trên đường tới Kuwait để giúp các nước đối phó UAV Iran.

Theo ông Zelensky, đây không phải nhiệm vụ huấn luyện hay diễn tập, mà là hỗ trợ xây dựng hệ thống phòng không hiện đại có thể vận hành trên thực tế. "Đúng vậy, họ đã bắn hạ các UAV Shahed", ông nói thêm, đề cập loại UAV do Iran sản xuất.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo ở Kiev ngày 30/3. Ảnh: AFP

Sau khi bị Mỹ, Israel tấn công hôm 28/2, Iran đã phát động chiến dịch trả đũa bằng cách nhắm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng năng lượng ở Trung Đông bằng tên lửa, UAV tự sát. Nhiều căn cứ có lực lượng Mỹ đã trúng đòn, gây thiệt hại về nhân mạng và thiết bị quân sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố không cần trợ giúp từ Ukraine trong nỗ lực chống lại các cuộc tập kích bằng UAV của Iran. Tuy nhiên, các nước vùng Vịnh sau đó đã mời ông Zelensky đến thăm để thảo luận về hợp tác quốc phòng, đặc biệt là khả năng đối phó UAV.

Ông Zelensky cho biết các chuyên gia quân sự Ukraine đã thuần thục kỹ năng đối phó với UAV sau hơn 4 năm chiến sự với Nga.

UAV Shahed-136 Iran với danh sách mục tiêu đã tập kích trong ảnh đăng ngày 29/3. Ảnh: Fars News

Tổng thống Ukraine tuần này nói rằng các đơn vị chống UAV của Ukraine sẽ tiếp tục ở lại vùng Vịnh ngay cả khi Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận ngừng bắn hai tuần.

"Đổi lại cho sự hỗ trợ và chuyên môn của chúng tôi, Ukraine sẽ nhận được nhiều lợi ích. Trong một số trường hợp là hệ thống đánh chặn để bảo vệ hạ tầng năng lượng, trong những trường hợp khác là các thỏa thuận tài chính", ông nói, thêm rằng Ukraine cũng có thể nhận được nguồn cung dầu mỏ.

Ông Zelensky cho hay Ukraine hiện có khả năng tự sản xuất ít nhất 2.000 drone đánh chặn mỗi ngày. Kiev cần một nửa trong số đó cho nhiệm vụ phòng thủ, số còn lại có thể chuyển giao cho các đối tác và đồng minh sử dụng.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)