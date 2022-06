Ông Zelensky cảnh báo 'mùa đông khó khăn nhất' với Ukraine

Tổng thống Zelensky cho rằng đảm bảo sưởi ấm và cấp điện trong mùa đông do chiến sự với Nga sẽ là tình thế "khó khăn nhất" với Ukraine.

"Do chiến sự với Nga hiện nay, đây thực sự sẽ là mùa đông khó khăn nhất từ khi Ukraine giành được độc lập", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong phát biểu qua video tối 7/6.

Ông Zelensky cho biết đã yêu cầu các quan chức chính phủ và đại diện công ty năng lượng nhà nước Ukraine thành lập một "sở chỉ huy" nhằm sẵn sàng ứng phó với nhu cầu sưởi ấm tăng vọt của người dân vào mùa đông.

"Các vấn đề quan trọng nhất là mua đủ khí đốt phục vụ sưởi ấm, tích trữ than và sản xuất điện", Tổng thống Zelensky cho biết. "Tại thời điểm này, chúng tôi sẽ ngừng bán khí đốt và than đá ra nước ngoài. Toàn bộ sản lượng khí đốt, than đá trong nước sẽ phục vụ nhu cầu của người dân Ukraine".

Ông Zelensky cũng cho rằng việc kết nối Ukraine với mạng lưới năng lượng thống nhất của châu Âu sẽ giúp nước này xuất khẩu điện, tăng nguồn thu ngoại tệ, cũng như giúp các nước láng giềng giảm tiêu thụ năng lượng Nga. Ukraine đang lên kế hoạch sửa chữa các nhà máy sản xuất điện và sưởi ấm bị hư hại hoặc phá hủy trong giao tranh với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong ảnh công bố ngày 7/6. Ảnh: VP Tổng thống Ukraine.

Ukraine nhiều năm qua thực hiện Gói năng lượng thứ ba của Liên minh châu Âu (EU), theo đó từ bỏ sở hữu nhà nước đối với các tập đoàn năng lượng khổng lồ như Naftogaz và Ukrenergo. Ukraine cũng ngừng nhập khẩu khí đốt từ Nga, thay vào đó mua từ Ba Lan, Romania, Hungary và Slovakia.

Chiến dịch quân sự đặc biệt do Nga phát động ngày 24/2 được đánh giá đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành điện của Ukraine, với cơ cấu nguồn cung gồm 52% từ điện hạt nhân, 28% điện than, 10% năng lượng tái tạo và 8% khí đốt tự nhiên.

Một số nhà máy nhiệt điện than của Ukraine tại khu vực phe ly khai kiểm soát ở tỉnh Lugansk ngừng kết nối với lưới điện quốc gia, trong khi phần lớn nhà máy điện gió và điện mặt trời của Ukraine không hoạt động. Lực lượng Nga đang kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, cơ sở lớn nhất Ukraine, và duy trì hoạt động tại đây ở mức tối thiểu.

Nguyễn Tiến (Theo CNN)