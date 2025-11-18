New ZealandChiếc bán tải lùi vào chỗ đỗ và lát sau, khói bốc lên trước khi lửa nhanh chóng liếm hết bãi cỏ và loạt ôtô xung quanh.

Ống xả nóng gây cháy cỏ khô, gần 30 ôtô hư hỏng Video: CCTV

Video giám sát bãi đỗ xe dành cho nhân viên bệnh viện Whangarei, thành phố Whangarei, cho thấy tài xế của chiếc bán tải lùi xe vào chỗ đỗ. Phần đuôi xe thò sát ra phía bãi cỏ khô nằm giữa hai hàng ôtô.

Vài phút sau, khói bắt đầu bốc lên từ phía sau xe bán tải. Tài xế cố gắng rời khỏi hiện trường. Trong khi đó, ngọn lửa lan nhanh, liếm sang những chiếc xe xung quanh do có gió mạnh. Chỉ trong vài phút, bãi đỗ chìm trong một đám khói đen dày đặc, và camera ngừng ghi hình sau khi nhiệt độ làm chảy dây cáp.

Loạt ôtô cháy trơ khung tại bãi đỗ dành cho nhân viên bệnh viện Whangarei. Ảnh: RNZ

Lính cứu hỏa được gọi đến và khống chế được đám cháy trước khi lan sang các khu vực khác của bệnh viện. Không có ai bị thương. Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã dọn sạch thảm thực vật khô khỏi bãi đỗ xe và tăng cường các biện pháp an toàn.

Sự cố khiến ít nhất 28 ôtô hư hỏng nhiều mức độ khác nhau, trong đó không ít xe bị cháy chỉ còn trơ khung.

Đám cháy xảy ra ngày 21/10, nhưng hơn hai tuần sau, video ghi lại toàn bộ sự việc mới được công bố. Bãi đỗ xe dành cho nhân viên của bệnh viện Whangarei có khoảng 200 xe. Hiện nơi này đang được mở rộng để tạo ra 583 chỗ đỗ mới.

Mỹ Anh (theo Stuff)