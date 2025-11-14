Ông Vũ Văn Tiền trở lại làm Chủ tịch ABBank

Ông Vũ Văn Tiền được bổ nhiệm là Chủ tịch ABBank, đồng thời rút khỏi vị trí tương đương tại Tập đoàn Geleximco.

Ngày 14/11, Ngân hàng An Bình (ABBank) công bố việc bổ nhiệm ông Vũ Văn Tiền làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) nhà băng này, thay ông Đào Mạnh Kháng trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027. Hiện ông Tiền là Phó chủ tịch ABBank.

Ông Tiền sinh năm 1959, có trình độ cử nhân kinh tế. Ông gia nhập HĐQT ABBank từ năm 2003 và từng giữ chức Chủ tịch trong giai đoạn 2005-2018. Năm 2018, ông rời ghế Chủ tịch ABBank để tuân thủ quy định lãnh đạo doanh nghiệp không kiêm nhiệm vị trí tương tự tại ngân hàng. Sau đó, vị trí này được chuyển giao cho ông Đào Mạnh Kháng, em rể của ông Tiền.

Theo quy định để trở lại ghế Chủ tịch ABBank, ông Tiền phải rút khỏi chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Geleximco. Tuy nhiên, ông vẫn là Chủ tịch Hội đồng sáng lập tập đoàn này.

Ông Vũ Văn Hậu - Phó tổng giám đốc Geleximco sẽ đảm nhận thay ông Tiền các chức vụ tại công ty. Ông Hậu là em trai của ông Vũ Văn Tiền, và hiện là Tổng Giám đốc Viettronics.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch ABBank. Ảnh: ABB

Ngoài ghế Chủ tịch, ABBank còn bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng, sinh năm 1979, giữ chức Tổng giám đốc, thay ông Phạm Duy Hiếu. Ông Hùng có hơn 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước đó, ông Hùng từng là Giám đốc Khối ngân hàng bán buôn ABBank từ 2017.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của ABBank đạt hơn 204.400 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Lũy kế 9 tháng, nhà băng này lãi trước thuế hơn 2.300 tỷ đồng, gấp 8 lần năm ngoái.

Geleximco - doanh nghiệp đang sở hữu 17% vốn của ABBank - được thành lập năm 1993, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao.

Trọng Hiếu