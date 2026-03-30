Ông Vũ Hữu Điền muốn rời Hội đồng quản trị VPBankS

Gần 4 tháng sau khi rời ghế Tổng giám đốc VPBankS, ông Vũ Hữu Điền tiếp tục nộp đơn từ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT vì "kế hoạch cá nhân thay đổi".

Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) công bố đơn từ nhiệm của ông Vũ Hữu Điền vào cuối tuần trước, đồng thời dự tính bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian tới.

Ông Điền sinh năm 1972, từng giữ chức Chủ tịch HĐQT VPBankS từ tháng 7/2024 đến giữa tháng 9/2025, sau đó chuyển sang làm Phó chủ tịch để tuân thủ quy định Chủ tịch công ty đại chúng không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc. Trước khi gia nhập VPBankS, ông là Giám đốc phụ trách Danh mục đầu tư tại Dragon Capital.

Ông Điền để lại dấu ấn lớn tại VPBankS thông qua đợt chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM. Trong vai trò Tổng giám đốc, ông thường xuất hiện và trả lời thắc mắc của nhà đầu tư trong và ngoài nước tại các buổi giới thiệu cơ hội đầu tư (roadshow). Giữa tháng 12/2025, tức khoảng một tháng sau khi hoàn tất đợt IPO, ông rời ghế Tổng giám đốc.

Ông Vũ Hữu Điền. Ảnh: Báo cáo thường niên VPBankS 2024

Năm ngoái, VPBankS thu hơn 7.960 tỷ đồng và lãi trước thuế 4.475 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 220% và 267% so với cùng kỳ. Công ty có thêm khoảng 685.000 tài khoản chứng khoán mới, nâng lũy kế lên 1,1 triệu, tương đương khoảng 10% toàn thị trường.

VPBankS lên kế hoạch năm nay doanh thu đạt 11.074 tỷ đồng, còn lãi trước thuế 6.453 tỷ đồng, lần lượt tăng 39% và 44% so với năm ngoái. Ban lãnh đạo kỳ vọng đặt mục tiêu tăng thị phần môi giới trên sàn TP HCM từ 3,2% lên 5%, còn dư nợ cho vay bình quân cả năm từ khoảng 20.000 tỷ đồng lên gần 49.500 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu của VPBankS (mã: VCK) đang giao dịch quanh vùng 34.000 đồng, tương ứng vốn hóa thị trường hơn 82.500 tỷ đồng.

Phương Đông