Ông Vũ Hồng Văn làm Bí thư Đồng Nai

Ông Vũ Hồng Văn, 49 tuổi, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương được điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quyết định điều động nhân sự của Bộ Chính trị được Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao cho ông Văn, sáng 26 tháng Chạp (25/1). Ông Vũ Hồng Văn thay vị trí ông Nguyễn Hồng Lĩnh đã được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương hai hôm trước.

Ông Vũ Hồng Văn từng kinh qua các chức vụ: Phó Chính ủy, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk; Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 (1/2024), thiếu tướng Vũ Hồng Văn đã được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ban Bí thư đã quyết định điều động ông đến công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Với diện tích hơn 5.863 km2, Đồng Nai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là tỉnh thuộc tốp đầu cả nước về phát triển công nghiệp với 33 khu công nghiệp và 27 cụm công nghiệp.

Là địa phương có dân số đông thứ hai Đông Nam Bộ - 3,2 triệu người - sau TP HCM, Đồng Nai đang đối mặt với nhiều vấn đề như: hạ tầng quá tải, chưa đồng bộ gây kẹt xe, ngập nước; ô nhiễm môi trường, tái định cư...

Phước Tuấn