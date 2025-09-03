Ông Vũ Hải Quân giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Vũ Hải Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM, được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 3/9.

PGS.TS Vũ Hải Quân 51 tuổi, quê Ninh Bình, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 14, Đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông được biết đến là chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đồng thời là Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo TP HCM.

PGS. TS Vũ Hải Quân. Ảnh: NVCC

Sau khi tốt nghiệp Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM năm 1996, ông ở lại giảng dạy và nghiên cứu. Năm 2001, ông nhận học bổng nghiên cứu sinh tại Đại học Trento (Italy), tham gia nhóm xử lý ngôn ngữ nói của Viện ITC-Irst. Tháng 2/2005, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và tiếp tục chương trình sau tiến sĩ tại Đại học Leuven (Bỉ).

Trở về nước từ năm 2007, ông gắn bó với Đại học Khoa học Tự nhiên trong nhiều vai trò: Phó hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo quốc tế ITEC, Trưởng phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo (AILab). Tháng 10/2017, ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM. Ba năm sau, tháng 8/2020, ông được bầu làm Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Đến tháng 1/2021, ông đảm nhận vị trí Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM.

Trong vai trò lãnh đạo, ông Quân nhiều lần nhấn mạnh đổi mới cơ chế quản trị đại học để thúc đẩy nghiên cứu. Nhờ đó, những trung tâm nghiên cứu trọng điểm như Trung tâm Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử (INOMAR) được hình thành, tạo ra nhiều công bố quốc tế chất lượng cao, hợp tác với các trường đại học hàng đầu thế giới như Berkeley, UCLA, đồng thời sở hữu một số bằng sáng chế được Mỹ và châu Âu công nhận.

Bộ Khoa học và Công nghệ hiện do ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Bộ trưởng, với Thứ trưởng Thường trực là ông Vũ Hải Quân và các Thứ trưởng Bùi Thế Duy, Lê Xuân Định, Phạm Đức Long, Hoàng Minh, Bùi Hoàng Phương.

Vũ Tuân