Phó tổng thống JD Vance cho hay Mỹ không loại trừ phương án tấn công quân sự Iran, song đó sẽ không phải là cuộc chiến dài hơi.

Trong phỏng vấn ngày 26/2, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ông không rõ Tổng thống Donald Trump sẽ quyết định thế nào đối với Iran, nêu các khả năng gồm tiến hành không kích để "bảo đảm Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân", hoặc giải quyết vấn đề bằng con đường ngoại giao.

Tuy nhiên, ông Vance khẳng định nếu Tổng thống Trump ra lệnh thực hiện một đợt không kích vào Iran, điều này sẽ không khiến Washington sa lầy vào một cuộc chiến kéo dài nhiều năm ở Trung Đông.

"Sẽ không có khả năng chúng tôi sa lầy vào một cuộc chiến ở Trung Đông trong nhiều năm mà không có lối thoát rõ ràng", ông Vance nói. Theo Phó tổng thống Mỹ, chiến dịch không kích cơ sở hạt nhân Iran năm 2025 và vụ đột kích, bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1 đều "xác định mục tiêu rất rõ ràng".

Phó tổng thống Mỹ JD Vance tại Washington ngày 10/3/2025. Ảnh: AP

Giải thích thêm về quan điểm này, ông Vance, 41 tuổi, cho hay ông luôn là người "hoài nghi về các hành động can thiệp quân sự ở nước ngoài" và tin rằng Tổng thống Trump cũng vậy.

"Tôi cho rằng chúng tôi thích các giải pháp ngoại giao hơn", ông nói. "Nhưng mọi việc ra sao đều phụ thuộc vào hành động và lời nói của phía Iran".

Đàm phán Mỹ - Iran diễn ra ngày 26/2 tại Geneva, trong bối cảnh Mỹ tăng cường lực lượng quy mô lớn quanh Iran, song các bên chưa đạt được thỏa thuận. Các bên trung gian cho biết đàm phán sẽ nối lại vào tuần sau. Tổng thống Trump ngày 27/2 cho hay ông "không hài lòng" với tiến trình đàm phán hiện nay, nhưng sẽ chờ kết quả các vòng thương lượng tiếp theo với Iran về chương trình hạt nhân nước này. "Tôi không vui với việc họ không sẵn lòng nhượng bộ trước các yêu cầu của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ chờ xem và bàn về cái này sau", ông Trump nói với các phóng viên trước khi rời Nhà Trắng. "Chúng tôi không hài lòng với cách họ đàm phán. Họ không thể có vũ khí hạt nhân".

Washington đang muốn mở rộng phạm vi đàm phán sang các vấn đề phi hạt nhân như kho tên lửa của Tehran. Trong khi đó, Iran chỉ sẵn sàng thảo luận về khả năng hạn chế chương trình hạt nhân để được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, không chấp nhận ngừng hoàn toàn làm giàu uranium và không thương lượng về tên lửa.

Tổng thống Trump hôm 25/2 cho rằng Iran "đang nghiên cứu tên lửa có tầm bắn vươn đến Mỹ". Iran bác bỏ cáo buộc này, nhiều lần khẳng định chương trình tên lửa của họ chỉ nhằm tự vệ và nhấn mạnh chương trình hạt nhân chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Vị trí các chiến hạm và căn cứ Mỹ ở Trung Đông. Đồ họa: Washington Post

Căng thẳng gần đây liên tục leo thang, khi ông Trump nhiều lần dọa có hành động quân sự nếu các cuộc đàm phán thất bại. Iran cảnh báo sẽ tập kích căn cứ Mỹ tại Trung Đông, trong đó có ở Israel, để đáp trả. Nhiều quốc gia đã khuyến cáo công dân, nhân viên ngoại giao sơ tán khỏi khu vực.

Đức Trung (Theo Washington Post, AP, Reuters)