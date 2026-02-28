Đàm phán Mỹ - Iran diễn ra ngày 26/2 tại Geneva, trong bối cảnh Mỹ tăng cường lực lượng quy mô lớn quanh Iran, song các bên chưa đạt được thỏa thuận. Các bên trung gian cho biết đàm phán sẽ nối lại vào tuần sau.
Tổng thống Trump ngày 27/2 cho hay ông "không hài lòng" với tiến trình đàm phán hiện nay, nhưng sẽ chờ kết quả các vòng thương lượng tiếp theo với Iran về chương trình hạt nhân nước này.
"Tôi không vui với việc họ không sẵn lòng nhượng bộ trước các yêu cầu của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ chờ xem và bàn về cái này sau", ông Trump nói với các phóng viên trước khi rời Nhà Trắng. "Chúng tôi không hài lòng với cách họ đàm phán. Họ không thể có vũ khí hạt nhân".