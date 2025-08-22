Ông Vance kể khoảnh khắc 'phá băng' với ông Zelensky ở Nhà Trắng

Phó tổng thống Vance cho hay Tổng thống Zelensky đã "khúc khích" khi được nhắc về cách cư xử với ông Trump tại Nhà Trắng, giúp phá vỡ không khí căng thẳng.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance trong cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 20/8 cho hay ông là người đã đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục trước cuộc gặp ngày 18/8.

"Tôi đã trò chuyện với ông ấy, nói rằng 'Ngài Tổng thống, chỉ cần ngài cư xử đúng mực thì tôi sẽ không nói gì hết'. Và ông ấy cười khúc khích. Đó là cách hay để phá băng, giải tỏa bầu không khí căng thẳng", ông Vance kể.

Tổng thống Trump và ông Zelensky sau đó họp tại Nhà Trắng để bàn về chấm dứt chiến sự. Phó tổng thống Vance hầu như không phát biểu trong suốt cuộc gặp. Hai Tổng thống sau đó họp cùng lãnh đạo một số nước châu Âu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (suit đen), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó tổng thống JD Vance (ngồi bên trái ông Trump) trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục ngày 18/8. Ảnh: Reuters

Hồi tháng 2, khi Tổng thống Zelensky lần đầu tới Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, chính ông Vance là người đã góp phần làm tăng bầu không khí căng thẳng khi chỉ trích lãnh đạo Ukraine "thiếu tôn trọng" và "vô ơn". Hai bên sau đó đã nổ ra đấu khẩu khiến ông Trump giận dữ và mời ông Zelensky ra khỏi Nhà Trắng.

Không khí của cuộc gặp thứ hai tại Nhà Trắng giữa lãnh đạo Mỹ và Ukraine nhìn chung vui vẻ, thân tình hơn. Ông Zelensky tán dương lãnh đạo Mỹ vì những nỗ lực của ông Trump nhằm chấm dứt chiến sự, thay vì chất vấn tình hình xung đột hay các điều khoản của tiến trình hòa bình đang diễn ra, dù hai bên bất đồng về vấn đề nhượng bộ lãnh thổ. Ông Zelensky cũng tập trung hơn vào những điểm họ đã đồng thuận và chủ yếu để Tổng thống Mỹ phát biểu.

Điều quan trọng nhất có lẽ là ông Zelensky đã mặc âu phục đến cuộc gặp thay vì trang phục kiểu quân đội như lần trước. Ông Trump khen ngợi trang phục của lãnh đạo Ukraine và tỏ ra thích thú khi ông Zelensky trêu đùa với một phóng viên Mỹ về cách ăn mặc.

Ông Zelensky nói đùa về mặc âu phục tại Nhà Trắng Tổng thống Trump tán thành khi phóng viên khen trang phục của ông Zelensky ở Nhà Trắng. Video: X/RapidResponse47

Vài ngày sau cuộc đấu khẩu tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2, ông Trump đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine. Vài tháng sau, Nhà Trắng thông báo đình chỉ cung cấp một số loại vũ khí quan trọng cho Ukraine, song đã thay đổi quyết định khi ông Trump tỏ ra thất vọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cách tiếp cận mới của ông Zelensky dường như đã làm tăng thêm sự lạc quan vào tiến trình hòa bình. Ukraine được hứa hẹn về các đảm bảo an ninh và cơ hội viện trợ vũ khí, ông Trump cũng nêu triển vọng cuộc gặp ba bên với ông Putin và ông Zelensky, dù cơ hội đạt thỏa thuận hòa bình chưa rõ ràng.

Huyền Lê (Theo Fox News, Newsweek)