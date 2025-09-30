Ông Vance chỉ trích phe Dân chủ về nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa

Phó tổng thống Vance cho rằng phe Dân chủ khiến quốc hội và Tổng thống không đạt được thỏa thuận về ngân sách liên bang, khiến chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa.

Chính phủ liên bang Mỹ có nguy cơ rơi vào tình trạng đóng cửa một phần lần đầu tiên sau gần 7 năm, sau khi cuộc đàm phán giữa Tổng thống Trump và các lãnh đạo lưỡng đảng tại quốc hội ở Nhà Trắng ngày 29/9 kết thúc mà không đạt được thỏa thuận ngân sách.

"Chính phủ Mỹ đang tiến đến việc đóng cửa do đảng Dân chủ không làm điều đúng đắn. Tôi hy vọng họ sẽ thay đổi quyết định", Phó tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu sau cuộc họp. "Nguyên tắc ở đây rất đơn giản. Chúng ta có bất đồng về thuế, nhưng không thể vì thế mà đóng cửa chính phủ. Bất đồng về chính sách y tế cũng vậy, không thể lấy làm cớ để đóng cửa chính phủ".

"Các vị không thể lấy bất đồng chính sách làm công cụ tạo sức ép để ngừng trả lương cho binh sĩ hay khiến các dịch vụ thiết yếu thiếu hụt nguồn lực, không thể viện chuyện bất đồng về một điều khoản thuế cụ thể để làm cớ đóng cửa chính phủ của nhân dân và tất cả dịch vụ thiết yếu đi kèm", ông Vance nói.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu sau cuộc đàm phán ngày 29/9 ở Nhà Trắng. Ảnh: AFP

Nếu không đạt được thỏa thuận nhanh chóng, tất cả các hoạt động không thiết yếu của chính phủ Mỹ sẽ ngừng hoạt động sau 30/9, đánh dấu lần đầu đóng cửa kể từ bế tắc kéo dài 35 ngày hồi cuối năm 2018, đầu năm 2019. Những nhân viên thực hiện công việc nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản vẫn làm việc nhưng sẽ không được trả lương cho đến khi chính phủ mở cửa trở lại.

Trong đợt đóng cửa một phần kéo dài 35 ngày dưới nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, khoảng 340.000 trong số 800.000 nhân viên liên bang đã phải nghỉ việc tạm thời.

Trong đàm phán ngày 29/9, phe Dân chủ muốn gắn việc gia hạn ngân sách với yêu cầu gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá rẻ (ACA), dự kiến hết hạn vào cuối năm.

Phó tổng thống mô tả lập trường của đảng Dân chủ giống như "chĩa súng vào đầu người Mỹ". "Các vị không thể dí súng vào đầu người Mỹ và nói nếu không làm chính xác những gì đảng Dân chủ tại Thượng viện và Hạ viện muốn, chúng tôi sẽ đóng cửa chính phủ".

Trong khi đó, lãnh đạo Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết ông Trump dường như "không hề hay biết" về nguy cơ tăng phí bảo hiểm y tế và đóng cửa hàng chục bệnh viện nhỏ sắp xảy ra.

"Nhìn khuôn mặt và dáng vẻ của ông ấy, tôi nghĩ ông ấy mới nghe về những điều này lần đầu tiên", ông Schumer nói, cho biết đã cảnh báo rõ rằng phí bảo hiểm y tế của một số gia đình có thể tăng đến 400 USD/tháng nếu các khoản trợ cấp ACA hết hạn. Hàng chục bệnh viện nhỏ trên toàn quốc có thể đóng cửa do hậu quả của việc cắt giảm Medicaid theo "đạo luật to đẹp".

Đức Trung (Theo Hill, NY Post, Reuters)