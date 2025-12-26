Ống truyền hóa chất ung thư đứt rời trôi vào tim bệnh nhân

TP HCMỐng truyền hóa chất bị đứt trôi vào tim và động mạch phổi của người phụ nữ 48 tuổi sau 3 năm trị ung thư, bác sĩ can thiệp khẩn để tránh nguy hiểm.

Bệnh nhân từng điều trị ung thư trực tràng bằng hóa - xạ trị kết hợp phẫu thuật, được đặt buồng tiêm tĩnh mạch dưới da (Port-a-Cath) qua tĩnh mạch dưới đòn phải để truyền hóa chất trong quá trình hóa trị. Hoàn tất điều trị, do không được tư vấn, chị vẫn giữ catheter trong cơ thể suốt ba năm dù không còn sử dụng.

Tầm soát định kỳ tại một cơ sở y tế tư nhân, kết quả chụp CT ngực phát hiện dị vật nằm trong tim, vắt ngang vị trí chia hai nhánh động mạch phổi. X-quang ngực sau đó xác định catheter đã bị đứt, phần buồng truyền còn nằm dưới xương đòn phải, trong khi đoạn đầu trôi vào tim và động mạch phổi. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 để xử trí.

Hình ảnh dị vật trên phim CT. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 26/12, ThS.BS Hoàng Hải Anh, Khoa Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Quân y 175, cho biết đây là trường hợp hiếm gặp vì dị vật trôi sâu đến động mạch phổi - vị trí khó tiếp cận nhất trong các ca dị vật nội mạch. Êkíp đã lấy thành công đoạn catheter qua đường tĩnh mạch đùi, tránh phẫu thuật mở ngực.

"Nếu không can thiệp kịp thời, dị vật có thể gây thuyên tắc động mạch phổi, rối loạn nhịp tim hoặc tử vong đột ngột", bác sĩ nói, thêm rằng trường hợp này không quá phức tạp về kỹ thuật, nhưng vị trí dị vật rất hiếm và nằm sâu, sát vùng chia nhánh động mạch phổi, khiến việc tiếp cận trở nên khó khăn. Nhờ kỹ thuật ít xâm lấn, bệnh nhân tỉnh táo ngay sau can thiệp, hồi phục tốt.

Dị vật được lấy ra ngoài. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Port-a-Cath cần được rút bỏ khi không còn chỉ định sử dụng. Việc để catheter quá lâu có thể khiến ống bị mòn, nứt hoặc gãy, đặc biệt khi nằm ở vị trí bị kẹp giữa xương đòn và xương sườn. Người bệnh cần tái khám định kỳ và đến bệnh viện sớm khi có dấu hiệu đau, sưng hoặc khó truyền tại vị trí đặt port, nhằm phát hiện và xử trí kịp thời các biến chứng.

Lê Phương