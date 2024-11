Ông Trương Gia Bình: 'Việt Nam là điểm đến an toàn dù toàn cầu bất ổn'

08h50 Ông Trương Gia Bình cùng các lãnh đạo trải nghiệm bước tiến công nghệ

Chủ tịch Tập đoàn FPT cùng lãnh đạo các Bộ ngành, doanh nghiệp lớn tham quan 25 gian hàng triển lãm công nghệ. Khu triển lãm chia làm 6 phân khu trên quy mô 5.000 m2.

Đoàn bắt đầu ở khu vực FPT AI Agent và bộ giải pháp the Next for Enterprise để tìm hiểu về xu hướng công nghệ, cách AI tạo ra những đột phá trong công việc và cuộc sống. Sau đó, đại diện các bên đến khu vực mô phỏng nhà máy AI - dự án đầy tham vọng của FPT hợp tác với Nvidia.

Ông Bình cùng đoàn chăm chú lắng nghe những bước tiến công nghệ trong các giải pháp, sản phẩm, nhiều lần gật đầu tâm đắc nghe nhắc đến việc nhà máy AI dự kiến vận hành cuối tháng 12. Các lãnh đạo cùng bàn thảo và tin rằng dự án mở ra một tương lai mới cho việc phát triển các sản phẩm AI trong nhiều lĩnh vực.

Hành trình tiếp tục đi qua nhiều gian hàng. Đến khu Automotive, đoàn trải nghiệm cách AI vận hành, điều khiển ôtô. Để mô phỏng rõ hơn, gian hàng thiết kế thêm mô hình tương tác, thu hút nhiều người trải nghiệm.

Cuối cùng, ông Bình cùng đoàn tìm hiểu về cách vận hành quản trị doanh nghiệp thông minh với Base. Sau khi nghe đại diện doanh nghiệp trình bày, chủ tịch FPT đưa ra nhận xét, quản trị doanh nghiệp không mới, nhưng điểm đặc biệt là phải dựa vào dữ liệu để phát triển sản phẩm mới. Các lãnh đạo khác cũng thể hiện sự đồng tình về tầm quan trọng của quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh đầy cạnh tranh hiện nay.

Đoàn sau đó kết thúc chuyến thăm, di chuyển vào sân khấu để chuẩn bị cho buổi hội thảo.