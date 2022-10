Ông Trương Gia Bình: Metaverse sẽ là thế giới mới

Chủ tịch Hội đồng sáng lập Vinasa Trương Gia Bình đánh giá metaverse sẽ trở thành thế giới mới, mang đến trải nghiệm Internet kiểu mới trong tương lai gần.

"Chúng ta đều mong muốn nhìn thấy thế giới theo cách khác. Không ai muốn giới hạn trong những điều đã biết hay bị ngăn cách vì khoảng cách địa lý. Vì vậy, tôi tin metaverse sẽ là thế giới mới", ông Bình nói tại Hội nghị thượng đỉnh Blockchain Việt Nam 2022 sáng 19/10 ở Hà Nội.

Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Vinasa Trương Gia Bình. Ảnh: Trần Huấn

Nhận định của Chủ tịch Hội đồng sáng lập Hiệp hội phần mềm và Công nghệ thông tin Việt Nam (Vinasa) được củng cố khi nhiều ông lớn công nghệ trên thế giới như Meta đang đầu tư hàng chục tỷ USD vào công nghệ này. Theo ông, sự trưởng thành của metaverse sẽ tạo nên những cặp song sinh kỹ thuật số (Digital Twin), tức một đại diện của một hệ thống vật lý ở thế giới thực trong thế giới số. Để có Digital Twin, công nghệ cần thiết là blockchain.

"Blockchain có những đặc tính như chống giả mạo, minh bạch, phi tập trung. Đây là những điều kiện vô cùng thuận lợi cho việc tạo ra các Digital Twin trong thời đại chuyển đổi số toàn diện", ông nói.

Theo ông, công nghệ blockchain đang tạo ra những bước đột phá trong nhiều ngành. Lấy ví dụ về lĩnh vực tài chính, năm 2021, nền tảng Ethereum có 6.000 tỷ USD được giao dịch. Trong khi trên các nền tảng truyền thống như Paypal là 1.250 tỷ USD, Visa là 13.000 tỷ USD. Nhiều quốc gia như UAE, Estonia, Luxembourg, Thụy Sĩ... đã đưa blockchain vào quản lý dân cư, căn cước điện tử. Ông cho rằng thế giới có thể tiết kiệm hàng trăm tỷ USD hay giúp giảm thiểu số người tử vong do đặc tính của blockchain là chống giả mạo, minh bạch và phi tập trung, từ đó giảm thiểu tình trạng hàng giả, thuốc giả...

Từ tầm quan trọng của blockchain, ông Trương Gia Bình cho rằng Việt Nam cần đẩy mạnh phát triển công nghệ hơn nữa, đầu tư vào những công nghệ mới như AI, Blockchain, Cloud, Data, ươm mầm những chuyên gia giỏi trong lĩnh vực blockchain, mở ra không gian để mọi người được chỉ dẫn cách sống trong thế giới mới.

Tại sự kiện, ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), nhận định blockchain có khả năng kết nối một nhóm các thực thể và cho phép dữ liệu được đồng bộ hóa giữa nhiều bên liên quan độc lập. Đây là lợi thế lớn so với cơ sở dữ liệu truyền thống, vốn chỉ làm việc trên các thực thể đơn lẻ. "Chính vì thế, công nghệ blockchain đang mở ra những ứng dụng mới trong nền kinh tế toàn cầu", ông Trung nói.

Trong khi đó, ông Vũ Anh Tú, Giám đốc công nghệ FPT, cũng nhận định Web 3.0 cùng với metaverse đang thay đổi thế giới. Ông chia sẻ về những ngày đầu Internet ra đời, mọi người hào hứng tải nhạc, sử dụng ứng dụng giải trí phiên bản đơn giản... Tuy nhiên, thế giới Internet hiện tại chứa những rủi ro liên quan đến an ninh, an toàn thông tin. Khi web 3.0 xuất hiện, an ninh trên không gian mạng sẽ được đảm bảo tốt hơn để người tham gia truyền tải thông tin nhanh và an toàn hơn trong thế giới số.

Tại buổi nói chuyện cùng nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao hồi tháng 6, ông Trương Gia Bình cũng nhận định con người có thể hưởng lợi từ metaverse trong 5-7 năm tới. Ông đánh giá vũ trụ ảo metaverse còn là khái niệm mới và chưa có một định nghĩa rõ ràng, nhưng đã có hai hướng tiếp cận. Đầu tiên là giống Meta, tức cung cấp cho người dùng trải nghiệm nâng cao so với các trải nghiệm thế giới ảo hoặc 2D hiện tại, xoay quanh các công nghệ 3D, VR, AR. Hướng thứ hai là xây dựng các cấu trúc phi tập trung, mã nguồn mở, như các dự án Decentraland, Sandbox. "Chúng được xây dựng trên công nghệ blockchain, tạo ra một nền kinh tế phi tập trung, sử dụng tiền điện tử để vận hành vũ trụ ảo", ông nhận định.

Trên thế giới, Meta là một trong những công ty đầu tư mạnh nhất cho vũ trụ ảo. Năm 2021, công ty của Mark Zuckerberg cho biết đã đầu tư 10 tỷ USD để phát triển công nghệ trên. Mới đây, hãng cũng công bố thiết bị thực tế ảo Meta Quest Pro, nhằm hiện thực hóa việc đưa trải nghiệm của người dùng vào metaverse.

Trong một chia sẻ đầu tháng 10, CEO Tim Cook của Apple cũng nhận định AR sẽ trở thành công nghệ không thể thiếu trong tương lai gần, giống như Internet hay smartphone hiện nay. Tuy nhiên, ông cho rằng "không ai muốn sống cả đời trong metaverse". Đây cũng không phải cách thức tốt để giao tiếp và con người chỉ nên dành những khoảng thời gian nhất định trong thế giới đó.

Gian hàng của eTradevn lần đầu ra mắt tại Vietnam Blockchain Summit 2022. Đây là nền tảng tối ưu việc xử lý toàn trình giao dịch tín dụng thư (L/C) nội địa, do FPT phát triển.

Vietnam Blockchain Summit 2022 là sự kiện có quy mô quốc tế về công nghệ blockchain tại Việt Nam, do Hiệp hội Vinasa tổ chức ngày 19-20/10. Sự kiện thu hút các chuyên gia trong nước và quốc tế cùng tham gia bàn thảo trong 20 phiên tọa đàm, đối thoại về blockchain. Song song với hội nghị là triển lãm giải pháp liên quan tới blockchain, với sự góp mặt của hàng chục gian hàng từ các công ty blockchain trong và ngoài nước.

Lưu Quý