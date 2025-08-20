Ông Trump yêu cầu Thống đốc Fed lập tức từ chức

Tổng thống Trump yêu cầu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook từ chức, sau khi bà bị cáo buộc gian lận thế chấp.

"Cook phải từ chức ngay lập tức", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội hôm nay, đề cập đến bà Lisa Cook, một trong 7 thành viên Hội đồng Ban Thống đốc Fed.

Bình luận được ông Trump đưa ra sau khi giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang Mỹ (FHFA) Bill Pulte cùng ngày đăng bài trên mạng xã hội, cáo buộc bà Cook đã khai nơi thường trú là một căn chung cư ở Atlanta, dù trước đó đã vay tiền mua nhà ở Michigan dưới dạng thế chấp và xác nhận đó là nơi ở chính.

Thống đốc Lisa Cook trong một cuộc họp của Fed ở Washington ngày 25/6. Ảnh: AFP

Ông Pulte kêu gọi Bộ Tư pháp điều tra bà Cook với cáo buộc gian lận thế chấp. Ông đã đăng một phần bức thư gửi Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, nói rằng FHFA có các tài liệu về hành vi "gian lận thế chấp" của bà Cook.

"Bà ấy cần phải từ chức vì những bà ấy đã làm đủ căn cứ để sa thải", ông viết trong một bài đăng khác.

Bà Cook chưa bình luận về lời kêu gọi từ chức của ông Trump. Bà được bổ nhiệm làm Thống đốc Fed dưới thời ông Biden và sẽ có nhiệm kỳ đến năm 2038. Trước đó, bà là nhà kinh tế học tại Đại học Bang Michigan.

Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích Fed và Chủ tịch Jerome Powell về lãi suất chuẩn và kêu gọi cơ quan này cắt giảm mạnh lãi suất. Ông cũng đã cân nhắc sa thải Powell khi tìm cách cải tổ cơ quan phụ trách về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Đầu tháng này, ông chủ Nhà Trắng bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Stephen Miran vào Hội đồng Thống đốc Fed, thay thế Thống đốc Adriana Kugler từ chức trước đó.

Thùy Lâm (Theo Reuters)