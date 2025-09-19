Ông Trump: Xung đột Ukraine là nỗi thất vọng lớn nhất của tôi

Tổng thống Trump bày tỏ rất thất vọng vì chưa thể kết thúc chiến sự Ukraine, tiếp tục kêu gọi châu Âu ngừng mua dầu Nga để gây sức ép.

Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 18/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chưa thể chấm dứt xung đột Nga - Ukraine là "nỗi thất vọng lớn nhất" của ông.

Lãnh đạo Mỹ từng cho rằng có thể dễ dàng giải quyết xung đột Ukraine nhờ mối quan hệ cá nhân với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng thực tế đã không diễn ra như vậy. "Ông ấy thật sự làm tôi thất vọng", Tổng thống Trump cho hay.

Tổng thống Trump tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Starmer ở Anh hôm 18/9. Ảnh: AFP

Dù vậy, ông vẫn cho rằng Moskva và Kiev sẽ tìm được cách kết thúc xung đột, khẳng định "sẽ sớm có tin tốt" nhưng không công bố chi tiết. Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi các nước châu Âu ngừng mua dầu của Nga, cho rằng giá dầu giảm sẽ khiến người đồng cấp Putin phải từ bỏ chiến dịch ở Ukraine.

Thủ tướng Starmer cho biết đã thảo luận với Tổng thống Trump về cách gia tăng áp lực lên Tổng thống Putin. "Chúng ta phải tăng cường áp lực lên ông Putin. Chỉ khi Tổng thống Mỹ làm điều đó, ông ấy mới thật sự có ý định hành động", Thủ tướng Starmer cho hay.

Lãnh đạo Anh đang tìm cách đảm nhận vai trò cầu nối giữa Tổng thống Trump và các đồng minh châu Âu, đặc biệt là trong vấn đề Ukraine, nhằm kêu gọi nhiều cam kết hơn từ Washington dành cho Kiev. Dù vậy, ông Starmer vẫn rất cẩn thận và tránh gây áp lực trực tiếp lên ông Trump.

Cũng trong cuộc họp báo ngày 18/9, Tổng thống Trump cho biết "một trong số ít bất đồng giữa hai bên" là Anh có kế hoạch công nhận nhà nước Palestine.

Sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã đẩy mạnh nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt chiến sự Ukraine. Tổng thống Mỹ họp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga ngày 15/8 ở Alaska, sau đó gặp các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng hôm 18/8.

Ông Starmer (phải) phát biểu tại cuộc họp báo chung với ông Trump hôm 18/9. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, nỗ lực của ông tới nay vẫn chưa đạt kết quả cụ thể. Tổng thống Mỹ hôm 13/9 tuyên bố sẽ trừng phạt Nga nếu các nước thành viên NATO hành động tương tự và ngừng mua dầu của Moskva.

Ông Starmer hồi tháng 7 thông báo Anh dự kiến công nhận Nhà nước Palestine tại kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9, trừ khi Israel đáp ứng một số điều kiện nhất định, trong đó có đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza. Mỹ kiên quyết bác bỏ ý tưởng này, bất chấp Pháp, Canada và một số đồng minh khác cũng có kế hoạch công nhận Nhà nước Palestine.

Phạm Giang (Theo AFP, Guardian)