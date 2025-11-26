Tổng thống Trump ân xá cho gà tây Waddle và Gobble trong buổi lễ truyền thống trước dịp Lễ Tạ ơn tại Nhà Trắng.

Hai con gà tây Waddle và Gobble, được người dân Mỹ đặt tên trước đó, đã được Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump ân xá trong buổi lễ tại Nhà Trắng hôm 25/11.

"Chà, nhìn nó vui vẻ biết bao", ông Trump nói về gà tây Gobble, thêm rằng con gà Waddle "chưa rõ tung tích, nhưng có thể giả vờ như nó đang ở đây". Con vật này trước đó vẫn xuất hiện trong phòng họp báo Nhà Trắng.

Ông Trump xá tội cho gà tây Tổng thống Donald Trump ân xá cho gà tây tại Nhà Trắng hôm 25/11. Video: Fox News

Trước khi được đưa tới lễ xá tội, Waddle và Gobble đã ở trong khách sạn sang trọng Willard InterContinental tại thủ đô Washington. Sau buổi lễ, chúng sẽ được Liên đoàn Gà tây Quốc gia Mỹ đưa về bang Bắc Carolina và chăm sóc tại khoa Khoa học Gia cầm Prestage thuộc Đại học bang Bắc Carolina.

Tổng thống Mỹ cũng đùa rằng hai con gà tây Peach và Blossom, được người tiền nhiệm Joe Biden xá tội năm ngoái, không được hưởng lệnh ân xá hợp lệ do ông Biden đã sử dụng bút ký tự động.

"Gà tây Peach và Blossom đã được tìm thấy khi đang trên đường tới lò mổ, nhưng tôi đã kịp thời ngăn lại và cũng ân xá cho chúng", ông Trump đùa.

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump ân xá cho gà tây tại Nhà Trắng ngày 25/11. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ cũng công kích hai đối thủ chính trị là nghị sĩ Nancy Pelosi và lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer. Ông đùa rằng ban đầu muốn đặt tên hai người này cho gà tây, nhưng chợt nhận ra bản thân sẽ không bao giờ ân xá cho những cái tên đó.

Lễ xá tội cho gà tây tại Nhà Trắng được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1947 dưới thời tổng thống Harry Truman, sau đó được tổng thống George H. W. Bush tạo thành truyền thống từ năm 1989.

Ngọc Ánh (Theo AP, ABC, NBC)