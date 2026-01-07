Ông Trump: Vợ ghét điệu nhảy YMCA của tôi

Ông Trump tiết lộ bà Melania đã khuyên ông không nhảy điệu YMCA đặc trưng, vì cho rằng hành động đó "không ra dáng Tổng thống".

"Vợ tôi rất ghét mỗi khi tôi nhảy", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/1 phát biểu trong cuộc họp với các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại thủ đô Washington.

"Cô ấy là người chú trọng hình thức, nên cô ấy nói: 'Nhảy thế thật không ra dáng tổng thống chút nào'. Tôi đáp lại: 'Nhưng anh đã đắc cử đấy thôi'".

Ông Trump kể chuyện cãi vợ vì điệu nhảy YMCA Tổng thống Mỹ Donald Trump kể chuyện tranh cãi với vợ trong buổi họp ở Washington ngày 6/1. Video: NYP

Ông Trump thường nhảy điệu đặc trưng vào cuối mỗi bài phát biểu khi tiếng nhạc YMCA vang lên. Ông giơ hai tay lên cao, vung sang hai bên hoặc chỉ tay qua lại, đánh nhịp theo nhạc.

"Tôi nói với cô ấy rằng mọi người đều muốn tôi nhảy", ông nói tiếp. "Cô ấy bảo: 'Anh yêu, kiểu này không xứng tầm tổng thống'. Cô ấy thậm chí còn hỏi: 'Anh có tưởng tượng ra cảnh FDR (Franklin D. Roosevelt) nhảy không?'".

Ông Trump bình luận rằng Roosevelt là "quý ông lịch lãm dù là người đảng Dân chủ", và có lẽ bà Melania không biết rằng FDR che giấu việc bản thân không thể đi lại được do liệt từ thắt lưng trở xuống bởi mắc bệnh bại liệt từ nhỏ. Trong suốt nhiệm kỳ, ông Roosevelt hiếm khi chụp ảnh ngồi xe lăn.

"Ông ấy không thể nhảy, mà cũng chẳng có nhiều người dám nhảy giống anh", ông Trump nói.

Đệ nhất phu nhân Mỹ không có mặt tại sự kiện này. Khi kết thúc bài phát biểu, ông Trump lại thực hiện một điệu YMCA trong sự cổ vũ của khán giả trước khi rời sân khấu.

Hồng Hạnh (Theo Reuters)