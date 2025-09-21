Ông Trump: Venezuela sẽ trả giá nếu không tiếp nhận người di cư

Tổng thống Trump cảnh báo Venezuela sẽ hứng chịu hậu quả "không thể đong đếm" nếu từ chối tiếp nhận người nhập cư trái phép bị Mỹ bắt giữ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 20/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Venezuela lập tức tiếp nhận những người nhập cư mà ông cáo buộc là "tù nhân và bệnh nhân tâm thần bị ép đến Mỹ". "Hãy đưa họ rời khỏi đất nước chúng tôi ngay lập tức, nếu không cái giá mà các vị phải trả sẽ không thể đong đếm được", ông nói, song không nêu rõ hậu quả là gì.

Venezuela chưa bình luận về lời cảnh báo của Tổng thống Trump.

Tổng thống Trump trả lời báo chí tại sân bay ở Morristown, bang New Jersey, Mỹ, ngày 14/9. Ảnh: AP

Một nguồn tin ngoại giao cho biết hồi hương người Venezuela nhập cư vào Mỹ mà không có giấy tờ là một trong số ít lĩnh vực mà hai nước đang đàm phán. Ngày 19/9, một máy bay Mỹ đã đưa 185 người Venezuela về thủ đô Caracas, nâng tổng số người hồi hương kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng lên 13.000.

Caracas trước đó cáo buộc Mỹ "âm thầm gây chiến" ở vùng Caribe, đồng thời kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra các vụ Mỹ tập kích xuồng nghi chở ma túy trên vùng biển quốc tế.

Quân đội Mỹ đã triển khai nhiều tàu chiến và chiến đấu cơ tới khu vực gần Venezuela để thực thi chiến dịch chống ma túy trong nhứng tuần gần đây. Động thái này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ Washington có kế hoạch hành động quân sự nhằm đối phó với Caracas.

Những cuộc tập kích cũng làm dấy lên tranh luận về tính hợp pháp của chúng, vì theo luật pháp Mỹ, buôn bán ma túy không phải tội bị tử hình. Washington cũng không cung cấp bằng chứng cho thấy những chiếc xuồng bị tấn công thực sự chở theo ma túy.

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters, Al Jazeera)