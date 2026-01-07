Ông Trump: Venezuela sẽ giao 30-50 triệu thùng dầu cho Mỹ

Tổng thống Trump cho biết Venezuela sẽ giao cho Mỹ 30-50 triệu thùng dầu và ông sẽ kiểm soát số tiền thu được từ việc bán chúng.

"Tôi vui mừng thông báo rằng chính quyền lâm thời Venezuela sẽ chuyển giao 30-50 triệu thùng dầu chất lượng cao, vốn thuộc diện bị trừng phạt, cho Mỹ", Tổng thống Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth ngày 6/1. "Số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường, số tiền thu được do tôi kiểm soát trên tư cách Tổng thống Mỹ để đảm bảo chúng được sử dụng vì lợi ích của người dân Venezuela và Mỹ".

Ông Trump cho biết đã yêu cầu Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright thực hiện kế hoạch ngay lập tức. Lô hàng nói trên sẽ được tàu dầu chuyển thẳng đến các cảng tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida ngày 29/12/2025. Ảnh: AP

Tiếp tục cập nhật

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)