Ông Trump: Venezuela sẽ giao 30-50 triệu thùng dầu cho Mỹ

"Tôi vui mừng thông báo rằng chính quyền lâm thời Venezuela sẽ chuyển giao 30-50 triệu thùng dầu chất lượng cao, vốn thuộc diện bị trừng phạt, cho Mỹ", Tổng thống Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth ngày 6/1. "Số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường, số tiền thu được do tôi kiểm soát trên tư cách Tổng thống Mỹ để đảm bảo chúng được sử dụng vì lợi ích của người dân Venezuela và Mỹ".
Ông Trump cho biết đã yêu cầu Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright thực hiện kế hoạch ngay lập tức. Lô hàng nói trên sẽ được tàu dầu chuyển thẳng đến các cảng tại Mỹ.
Tiếp tục cập nhật
Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)