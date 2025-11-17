Ông Trump: Venezuela muốn đàm phán

Tổng thống Trump nói có thể đàm phán với người đồng cấp Maduro, sau khi Mỹ triển khai lực lượng quân sự lớn ở ngoài khơi Venezuela.

"Venezuela muốn đàm phán. Chúng ta có thể thảo luận với ông Maduro và chờ xem kết quả sẽ ra sao", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ngày 16/11, đề cập tới người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro.

Ông Trump không cung cấp thêm thông tin chi tiết về khả năng đàm phán với ông Maduro, người mà Mỹ cáo buộc "có liên quan tới hoạt động buôn bán ma túy". Tổng thống Maduro bác bỏ cáo buộc này, cho rằng đây là cái cớ để Mỹ triển khai lực lượng quân sự lớn gần Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 10/11. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump cuối tuần trước nói ông "đã định đoạt về vấn đề Venezuela", ám chỉ có thể sớm đưa ra quyết định. Các quan chức chính quyền Trump sau đó tổ chức ba cuộc họp để thảo luận về phương án quân sự có thể thực hiện nhằm đối phó Venezuela, trong đó có cả khả năng diễn ra cuộc tấn công trên bộ, theo nguồn thạo tin.

Căng thẳng Mỹ - Venezuela tiếp tục gia tăng hôm 16/11 khi Washington nói sẽ liệt tổ chức Cartel de los Soles vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài. Mỹ cáo buộc Tổng thống Maduro điều hành Cartel de los Soles, điều mà ông Maduro bác bỏ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cáo buộc Cartel de los Soles cùng các băng đảng Tren de Aragua và Sinaloa Cartel gây ra các vụ bạo lực khủng bố, buôn bán ma túy vào Mỹ, châu Âu.

Chính quyền của Tổng thống Trump đang mở chiến dịch chống ma túy ngoài khơi Venezuela và khu vực Tây Thái Bình Dương, khẳng định Mỹ đã ở trong tình trạng chiến tranh với các băng đảng bị liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

Kể từ khi Mỹ phát động chiến dịch tập kích các xuồng và tàu nghi chở ma túy trên khu vực biển Caribe và Thái Bình Dương hồi tháng 9, ít nhất 83 người đã thiệt mạng.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)