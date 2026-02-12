Ông Trump vẫn quyết đối thoại với Iran sau khi gặp Thủ tướng Israel

Tổng thống Trump nói Mỹ và Israel chưa đạt thỏa thuận nào mang tính quyết định về Iran, song nhấn mạnh Washington tiếp tục ưu tiên đàm phán với Tehran.

"Chúng tôi không đạt được điều gì mang tính quyết định, ngoài việc tôi nhấn mạnh rằng cuộc đàm phán với Iran phải tiếp tục để xem liệu có thể hoàn tất thỏa thuận hay không", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng Truth Social sau cuộc gặp dài 3 giờ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng ngày 11/2.

Ông Trump cho hay đối thoại với Iran là lựa chọn hàng đầu, nhưng thêm rằng "nếu không thể, chúng ta sẽ phải chờ xem kết cục sẽ ra sao". Ông lưu ý rằng lần trước khi Iran từ chối thỏa thuận, Mỹ đã tấn công các cơ sở hạt nhân của nước này vào tháng 6/2025.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) bắt tay Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng ngày 11/2. Ảnh: Times of Israel

Trong cuộc phỏng vấn với Fox Business phát sóng ngày 10/2, Tổng thống cho hay một thỏa thuận tốt với Iran đồng nghĩa "không vũ khí hạt nhân, không tên lửa", nhưng không giải thích thêm. Ông cũng nói với Axios cùng ngày rằng đang cân nhắc điều thêm nhóm tác chiến tàu sân bay gần Iran.

"Hoặc là chúng ta đạt được thỏa thuận, hoặc là sẽ phải làm điều gì đó rất cứng rắn như lần trước. Chúng ta đã có một nhóm tàu gần đó và có thể sẽ điều thêm một nhóm nữa", ông nói.

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ, ông Netanyahu đã "nhấn mạnh các nhu cầu an ninh của Israel liên quan đến các cuộc đàm phán với Iran".

Cuộc gặp tại Nhà Trắng diễn ra kín, ông Netanyahu vào bằng lối phụ và không có nghi thức đón danh dự truyền thống, không có phóng viên tác nghiệp. Văn phòng Thủ tướng Israel công bố ảnh hai lãnh đạo bắt tay.

Lo ngại của Israel lên tới đỉnh điểm trong cuộc xung đột năm ngoái, khi Iran phóng nhiều đợt tên lửa đạn đạo và các quả đạn khác vào lãnh thổ Israel, đánh trúng cả mục tiêu quân sự lẫn dân sự.

Iran cho tới nay bác bỏ mở rộng đàm phán với Mỹ về các vấn đề nằm ngoài chương trình hạt nhân. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 11/2 tuyên bố Tehran sẽ "không nhượng bộ trước những yêu cầu quá mức". Tuy nhiên, ông khẳng định Iran không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân.