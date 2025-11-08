Ông Trump vẫn muốn gặp ông Putin tại Budapest

Ông Trump bày tỏ hy vọng gặp lại người đồng cấp Nga sau khi hội nghị thượng đỉnh ở Hungary bị hủy và địa điểm mong muốn vẫn là Budapest.

"Luôn có khả năng, khả năng rất cao", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi tiếp đón Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Nhà Trắng ngày 7/11.

Bình luận mới của ông Trump được đưa ra sau khi hội nghị thượng đỉnh dự kiến với ông Putin tại Budapest, Hungary bị hủy bỏ tháng trước vì lo ngại không mang lại tiến triển về chấm dứt xung đột tại Ukraine.

"Tôi vẫn muốn tổ chức tại Budapest, Hungary. Trước đó, tôi không muốn tổ chức vì cho rằng sẽ không đạt được bất kỳ kết quả ý nghĩa nào. Nhưng nếu chúng ta có, tôi muốn tổ chức nó tại Budapest. Điều đó sẽ rất tốt", ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc tiếp Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Nhà Trắng ngày 7/11. Ảnh: AP

Ông chủ Nhà Trắng nói thêm rằng "Viktor, ông ấy hiểu và biết rất rõ về ông Putin. Viktor cảm thấy chúng ta sẽ có thể chấm dứt xung đột trong tương lai không xa", đề cập tới lãnh đạo Hungary.

"Chính phủ duy nhất ủng hộ hòa bình là Mỹ và Hungary", ông Orban nói. "Tất cả chính phủ khác đều muốn tiếp tục cuộc chiến vì nhiều người trong số họ cho rằng Ukraine có thể chiến thắng trên chiến trường. Đó là sự hiểu lầm về tình hình thực địa".

Ông Orban sau đó nhấn mạnh việc Ukraine giành chiến thắng trước Nga sẽ là "phép màu".

Kể từ khi tranh cử, ông Trump liên tục bày tỏ mong muốn nhanh chóng chấm dứt xung đột tại Ukraine. Sau khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, ông đã có nhiều nỗ lực nhằm thúc đẩy mục tiêu đó. Ông chủ Nhà Trắng đã tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin tại Alaska ngày 15/8 nhưng không mang lại bước đột phá như kỳ vọng.

Hai bên sau đó quyết định tổ chức cuộc gặp mới tại Budapest sau các cuộc tham vấn giữa những nhà ngoại giao cấp cao hai nước. Tuy nhiên, phía Mỹ đã tuyên bố hủy bỏ kế hoạch.

Phía Moskva ngày 5/11 cho hay các điều kiện cho cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ vẫn chưa được đáp ứng. "Bất kỳ cuộc gặp thượng đỉnh nào cũng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cân nhắc cẩn thận mọi khía cạnh. Cho đến nay, cả hai điều kiện này đều chưa được đáp ứng", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói.

Ông Ryabkov lưu ý dù Bộ Ngoại giao Nga và Mỹ đang tích cực chuẩn bị, ưu tiên trước mắt là bổ sung các chi tiết cụ thể vào khuôn khổ mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất trong cuộc gặp tại Alaska.

Thanh Tâm (Theo NY Post, Anadolu Agency)