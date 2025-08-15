Ông Trump và ông Putin sắp gặp nhau ở Alaska trong vài giờ tới

Ông Trump sẽ gặp ông Putin hôm nay tại bang Alaska để thảo luận về xung đột Ukraine, đánh dấu cuộc gặp đầu tiên giữa hai lãnh đạo sau 6 năm.

Nhà Trắng cho biết hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ bắt đầu vào khoảng 11h hôm nay (2h ngày 16/8 giờ Hà Nội) tại căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, thành phố lớn nhất bang Alaska, theo Nhà Trắng.

Lần cuối ông Trump và ông Putin gặp nhau trực tiếp là tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump. Hai lãnh đạo đã nhiều lần điện đàm kể từ khi ông Trump quay lại Nhà Trắng hồi tháng 1.

Đây cũng sẽ là lần đầu một lãnh đạo Nga đặt chân đến Alaska kể từ khi Moskva bán vùng lãnh thổ này cho Washington vào năm 1867.

Tổng thống Putin (trái) và Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Theo Yuri Ushakov, cố vấn của Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại, lãnh đạo hai bên sẽ gặp theo hình thức một - một, chỉ có phiên dịch viên tham gia.

Trọng tâm của cuộc gặp là vấn đề Ukraine, song ông Trump và ông Putin cũng sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh và quốc tế, cũng như trao đổi quan điểm về hợp tác song phương, trong đó có thương mại và kinh tế. Hai Tổng thống sẽ họp báo chung sau sự kiện để tóm tắt kết quả cuộc gặp.

Phái đoàn Nga dự kiến gồm Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế.

Tổng thống Trump bày tỏ tin tưởng người đồng cấp Putin muốn đạt được thỏa thuận để chấm dứt xung đột tại Ukraine, song cũng cảnh báo hội nghị có tỷ lệ thất bại là 25%. Ông cũng đe dọa sẽ khiến Moskva phải hứng chịu "hậu quả rất nghiêm trọng" nếu lãnh đạo Nga không đồng ý ngừng chiến dịch ở Ukraine trong cuộc gặp.

Sự kiện này không có sự góp mặt của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tổng thống Trump cam kết sẽ không tự ký thỏa thuận với Nga, mà sẽ để Ukraine tham gia vào mọi quyết định về số phận của mình.

Nếu cuộc gặp ở Alaska diễn ra tốt đẹp, ông Trump đề xuất các bên sau đó tiếp tục tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga - Ukraine. Các lãnh đạo châu Âu khác có thể cũng sẽ tham gia sự kiện này.

Cổng vào căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska hôm 13/8. Ảnh: AP

Tổng thống Putin đã ca ngợi chính quyền Mỹ về nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho xung đột tại Ukraine. Ông cũng ám chỉ rằng hai lãnh đạo có thể đạt được thỏa thuận về vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân tại cuộc gặp ở Alaska.

Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START), thỏa thuận duy nhất còn lại giữa Moskva và Washington về vũ khí hạt nhân, sẽ hết hạn vào ngày 5/2/2026.

Giới quan sát nhận định một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Nga và Ukraine có thể đòi hỏi Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ cho Moskva. Trước cuộc gặp, ông Trump cũng từng đề cập tới ý tưởng cả Nga và Ukraine cần phải nhượng bộ về lãnh thổ để chấm dứt chiến sự.

Tuy nhiên, đây là lằn ranh đỏ về pháp lý với Ukraine, do hiến pháp nước này cấm bất cứ ai có hành động làm thay đổi toàn vẹn lãnh thổ mà không qua trưng cầu dân ý, kể cả đó là tổng thống, nội các hay quốc hội.

Tổng thống Zelensky đã kiên quyết bác bỏ ý tưởng nhượng bộ lãnh thổ với Nga, khẳng định Ukraine sẽ "không nhượng đất cho những người chiếm đóng".

Vị trí Alaska. Đồ họa: Google Maps

Phạm Giang (Theo Reuters, CNN)