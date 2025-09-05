Ông Trump và ông Putin có thể sớm gặp lại nhau

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Trump có thể sẽ sớm gặp lại nhau, sau hội nghị thượng đỉnh tháng trước tại Alaska.

"Nếu hai Tổng thống thấy cần thiết, không có gì phải hoài nghi về việc cuộc gặp của họ có thể được tổ chức rất nhanh chóng. Giống như cuộc gặp ở Alaska cũng đã được thu xếp nhanh chóng", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ngày 5/9, đề cập về khả năng diễn ra cuộc gặp tiếp theo giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Ông Peskov cho biết thêm các cuộc tiếp xúc cấp chuyên viên giữa Nga và Mỹ vẫn diễn ra thường xuyên sau hội nghị thượng đỉnh tại Alaska. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin không nêu cụ thể cuộc gặp tiếp theo giữa hai lãnh đạo sẽ diễn ra khi nào và ở đâu.

Tổng thống Putin (trái) và Tổng thống Trump bắt tay tại cuộc họp báo ở Alaska ngày 15/8. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump trước đó cho biết sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 4/9, ông dự định sớm trao đổi với lãnh đạo Nga.

"Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy. Chúng tôi đang có cuộc đối thoại rất tốt đẹp", ông Trump nhắc tới Tổng thống Putin.

Nhà Trắng chưa bình luận về tuyên bố của Điện Kremlin.

Ông Trump đang đẩy mạnh nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt chiến sự Ukraine. Tổng thống Mỹ hôm 15/8 họp thượng đỉnh với người đồng cấp Putin ở Alaska, sau đó gặp các lãnh đạo châu Âu và Ukraine tại Nhà Trắng.

Sau cuộc gặp ở Alaska, ông Trump hối thúc lãnh đạo Nga tổ chức đàm phán với Tổng thống Ukraine để nhanh chóng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Lãnh đạo Nga và Ukraine ban đầu đều tỏ ra sẵn sàng với phương án này, nhưng những diễn biến sau đó cho thấy triển vọng hòa đàm rất mong manh.

Ngọc Ánh (Theo Reuters, AFP)