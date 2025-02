Ông Trump và Ivanka đi xem trận Super Bowl

Tổng thống Trump và con gái lớn Ivanka đến thành phố New Orleans, bang Louisiana, để theo dõi trận chung kết bóng bầu dục Super Bowl và được chào đón nồng nhiệt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9/2 di chuyển bằng chuyên cơ Không lực Một từ bang Florida tới thành phố New Orleans để theo dõi trận Super Bowl giữa đội Kansas City Chiefs và đội Philadelphia Eagles.

Ông là tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên tới xem Super Bowl. Ivanka, con gái lớn của Tổng thống Mỹ, cũng xuất hiện cùng bố. Hai con trai lớn của ông Trump và một số quan chức chính phủ cũng có mặt tại sự kiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thành phố New Orleans, bang Louisiana theo dõi trận chung kết bóng bầu dục Super Bowl ngày 9/2. Ảnh: Reuters

Ông Trump có mối quan hệ không mấy dễ chịu với Giải Bóng bầu dục Quốc gia (NFL) suốt nhiều năm qua. Ông từng gây phẫn nộ hồi năm 2017 sau khi chỉ trích những cầu thủ quỳ gối để phản đối bất công chủng tộc khi quốc ca Mỹ được cử hành trong một trận đấu.

Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng được chào đón nồng nhiệt tại sân vận động Superdome, New Orleans khi tới địa điểm này.

Ngay khi đến nơi, ông gặp cảnh sát và các nạn nhân trong vụ lao xe khiến 14 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương ở New Orleans ngày 1/1. Tiếng hò reo vang lên khi màn hình lớn ở Superdome chiếu cảnh Tổng thống giơ tay chào cờ trong lúc quốc ca Mỹ được cử hành.

Tổng thống Trump đi xem trận chung kết Super Bowl Ông Trump giơ tay chào cờ khi quốc ca Mỹ được cử hành trong trận chung kết Super Bowl ở New Orleans ngày 9/2. Video: X/OliLondon TV

Super Bowl là trận tranh chức vô địch của Giải Bóng bầu dục Quốc gia (NFL). Quy mô và sức ảnh hưởng của sự kiện này đã vượt khỏi giới hạn thể thao. Đây là niềm tự hào và hiện tượng văn hóa của người Mỹ.

Trận Super Bowl có sự góp mặt của hơn 65.700 khán giả, trong đó có siêu sao nhạc pop Taylor Swift, người ủng hộ bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Cô đến để cỗ vũ bạn trai Travis Kelce, cầu thủ đội Chiefs.

Taylor Swift bị nhiều người la ó khi màn hình lớn chiếu đến cô ở đầu hiệp một. "Trump nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt tại Super Bowl còn Taylor Swift bị la ó. Thế giới đang hàn gắn!", Tổng thống Mỹ đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump và Ivanka trên khán đài trận Super Bowl. Ảnh: AP

"Bóng bầu dục là môn thể thao phổ biến nhất ở Mỹ vì lý do cao cả là nó khuyến khích tinh thần đoàn kết dân tộc, gắn kết gia đình, bạn bè và người hâm mộ, cũng như tăng cường sức mạnh cộng đồng", ông cho biết trong thông cáo do Nhà Trắng đưa ra. "Truyền thống hàng năm này vượt qua mọi khác biệt và là hiện thân cho các giá trị yêu nước chung của chúng ta về gia đình, đức tin và tự do".

Tổng thống Trump rời sân vận động vào đầu hiệp thứ ba. Philadelphia Eagles giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 40-22 trước Kansas City Chiefs, trở thành nhà vô địch của giải đấu.

Ông Trump gặp các cảnh sát New Orleans trước khi trận Super Bowl diễn ra. Ảnh: AP

Huyền Lê (Theo AFP)