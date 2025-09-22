Ông Trump và Elon Musk lần đầu trò chuyện công khai sau xung đột

Tổng thống Trump và Elon Musk xuất hiện cạnh nhau, trò chuyện công khai lần đầu tiên kể từ sau những cuộc tranh cãi dữ dội cách đây vài tháng.

Trong lễ tưởng niệm nhà hoạt động Charlie Kirk ngày 21/9, Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk ngồi cùng nhau trong phòng riêng, trò chuyện bình thường suốt buổi lễ. Ông Trump dường như còn giới thiệu Musk với Dana White, CEO của giải đấu võ Ultimate Fighting Championship (UFC).

Đây là lần đầu Tổng thống Mỹ và Elon Musk xuất hiện cùng nhau trước công chúng, kể từ khi hai người nổ ra tranh cãi gay gắt về "Đạo luật to đẹp" (OBBBA) của chính quyền Trump cách đây vài tháng.

Truyền thông Mỹ đánh giá cuộc tái ngộ giữa hai người là dấu hiệu cho thấy sự tan băng trong mâu thuẫn cá nhân, nhận định điều này có thể tác động tới cả đảng Cộng hòa, phong trào MAGA và mối quan hệ của ngành công nghệ với chính quyền Trump.

Tổng thống Trump và tỷ phú Elon Musk trò chuyện trong lễ tưởng niệm Charlie Kirk ở bang Arizona ngày 21/9. Ảnh: AP

Trong lễ tưởng niệm Charlie Kirk, Tổng thống Trump bày tỏ thương tiếc về sự ra đi của nhà hoạt động 31 tuổi, khẳng định nước Mỹ đã mất đi "một trong những ánh sáng rực rỡ nhất". "Đó là người khổng lồ của thế hệ, hơn hết còn là người chồng, người cha, người con trong gia đình, một tín đồ Cơ Đốc giáo và người yêu nước tận tụy", ông nói.

Tỷ phú Musk cũng bày tỏ "rất vinh dự" khi cùng hàng chục nghìn người dự lễ tưởng niệm Kirk.

Musk từng là đồng minh thân thiết sau khi đầu tư khoản tiền lớn cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, đồng thời được giao nhiệm vụ cắt giảm chi tiêu trong chính phủ. Quan hệ giữa Tổng thống Trump và tỷ phú Musk xấu đi do bất đồng về OBBBA, đạo luật chi tiêu ngân sách và giảm thuế, với đỉnh điểm là cuộc tranh cãi và công kích cá nhân trên mạng xã hội ngày 5/6.

Musk sau đó đã gọi điện cho Tổng thống Trump, đồng thời viết rằng bản thân cảm thấy hối tiếc về một số bài đăng "đi quá xa". Lãnh đạo Mỹ cũng bác bỏ ý kiến rằng ông muốn hủy hoại các doanh nghiệp của Musk sau mâu thuẫn, nhấn mạnh ông mong họ phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Ngọc Ánh (Theo Hill, Fox News, Newsweek)