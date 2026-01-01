Ông Trump uống thuốc aspirin nhiều gấp 4 lần liều thông thường

Tổng thống Trump tiết lộ đang dùng thuốc aspirin với liều lượng cao hơn khuyến cáo của bác sĩ, vì không muốn "máu đặc chảy qua tim".

"Họ nói thuốc aspirin giúp làm loãng máu, mà tôi thì chẳng muốn dòng máu đặc quánh chảy vào tim mình chút nào. Tôi muốn máu loãng dễ lưu thông qua tim. Nghe hợp lý đúng không?", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn được Wall Street Journal đăng hôm nay, thừa nhận ông đã dùng thuốc với liều lượng cao hơn bác sĩ chỉ định.

Sean Barbabella, bác sĩ riêng của Tổng thống Mỹ, cho biết ông Trump mỗi ngày uống 325 mg aspirin để phòng ngừa bệnh tim mạch.

Mayo Clinic, trung tâm y tế danh tiếng ở Mỹ, nói rằng sử dụng aspirin hàng ngày có thể làm giảm nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ ở người trên 60 tuổi, và liều thấp nhất thường dùng là 81 mg. Điều này đồng nghĩa ông Trump đang dùng aspirin với liều cao gấp 4 lần thông thường.

Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp Nội các ở Nhà Trắng ngày 2/12/2025. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ thừa nhận các bác sĩ đã khuyên nên giảm liều, nhưng ông từ chối thay đổi vì đã duy trì thói quen dùng thuốc này suốt 25 năm qua. "Tôi hơi mê tín một chút", ông nói.

Ông Trump, 79 tuổi, là người cao tuổi thứ hai từng giữ chức Tổng thống Mỹ, sau người tiền nhiệm Joe Biden. Sức khỏe của ông gần đây gây chú ý khi xuất hiện những vết bầm tím trên tay và phải làm xét nghiệm hình ảnh.

Nhà Trắng giải thích vết bầm tím là do ông Trump phải bắt tay quá nhiều người. Bác sĩ Barbabella nói rằng nhóm chuyên gia y tế ban đầu nói sẽ chụp MRI hoặc CT cho Tổng thống Mỹ, nhưng cuối cùng lựa chọn phương án sau để "loại trừ mọi lo ngại về vấn đề tim mạch". Ông thêm rằng kết quả cho thấy không có gì bất thường.

Ông Trump tỏ ra hối tiếc vì đã làm các xét nghiệm hình ảnh. "Tôi thấy tốt hơn nhiều nếu không làm vậy, bởi điều đó dường như nói lên rằng 'có điều gì không ổn sao?'. Tuy nhiên, thực tế không có gì không ổn", Tổng thống Mỹ cho hay.

Lãnh đạo Mỹ được cho là ngủ rất ít và đôi khi nhắm nghiền mắt trong những sự kiện gần đây. Ngoài chơi golf, ông không tập thể dục. "Tôi không thích, bởi chúng thật nhàm chán. Đi bộ hoặc chạy trên máy hàng giờ liền như một số người không phải chuyện dành cho tôi", ông cho hay.

Thanh Tâm (Theo WSJ, CNN, Reuters)