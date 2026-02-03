Ông Trump tuyên bố sẽ yêu cầu Đại học Harvard bồi thường 1 tỷ USD

Tổng thống Trump nói chính quyền Mỹ sẽ yêu cầu Đại học Harvard bồi thường 1 tỷ USD, song không nói rõ trường đã gây ra thiệt hại gì.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/2 đăng bài trên mạng xã hội Truth Social, cáo buộc Đại học Harvard "cung cấp nhiều thông tin nhảm nhí" cho tờ New York Times, đồng thời mô tả ngôi trường này "cực kỳ bài Do Thái". "Chúng tôi đang yêu cầu bồi thường 1 tỷ USD và không muốn dính dáng gì đến Đại học Harvard trong tương lai", ông nêu trong bài đăng, song không nói rõ chi tiết.

New York Times trước đó đăng bài nói rằng Đại học Harvard đã đạt được một số nhượng bộ trong các cuộc dàn xếp đang diễn ra với chính phủ Mỹ, trong đó chính quyền Trump rút lại yêu cầu về khoản bồi thường 200 triệu USD.

Theo tờ báo, Nhà Trắng phải nhượng bộ giữa lúc tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm sút, khi ông phải đối mặt làn sóng phẫn nộ do chính sách siết chặt nhập cư và đặc vụ liên bang bắn chết hai công dân ở bang Minnesota.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 20/1. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ sau đó thêm rằng bài báo của New York Times "hoàn toàn sai", đồng thời yêu cầu đính chính.

Đại học Harvard chưa lên tiếng về thông tin.

Chính quyền Trump đã theo đuổi nỗ lực sử dụng nguồn tài trợ liên bang để thúc đẩy thay đổi tại Harvard và nhiều đại học khác, với lý do là những cơ sở này bị ảnh hưởng bởi "chủ nghĩa bài Do Thái và hệ tư tưởng cánh tả cực đoan".

Chính phủ Mỹ đã cắt hàng trăm khoản tài trợ cho các nhà nghiên cứu của Đại học Harvard, cho rằng trường không làm đủ để giải quyết tình trạng quấy rối nhằm vào sinh viên Do Thái. Đại học Harvard sau đó đệ đơn kiện chính phủ.

Một số trường thuộc khối Ivy League, trong đó có Đại học Columbia, Đại học Pennsylvania và Đại học Brown, đã đạt thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Trump và chấp nhận một số yêu cầu từ chính phủ.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)