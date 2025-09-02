Ông Trump tuyên bố sẽ 'xử nhanh dẹp gọn' tội phạm ở Chicago

Tổng thống Mỹ cam kết sẽ giải quyết nhanh chóng tình trạng tội phạm ở Chicago, ám chỉ khả năng triển khai Vệ binh Quốc gia đến thành phố.

"Chicago sẽ sớm an toàn trở lại. Tôi sẽ xử nhanh dẹp gọn vấn nạn tội phạm, như cách tôi đã làm ở thủ đô", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social ngày 2/9, đề cập quyết định triển khai lính Vệ binh Quốc gia và lực lượng hành pháp liên bang ở Washington tháng trước.

Ông gọi Chicago, thành phố lớn nhất bang Illinois, là nơi "tệ hại và nguy hiểm nhất thế giới", rồi dẫn số liệu cho thấy 54 người bị bắn tại Chicago cuối tuần qua và các số liệu tương đương trong hai tuần trước đó.

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng Thống đốc JB Pritzker, thành viên đảng Dân chủ, thật sự cần sự giúp đỡ từ chính quyền liên bang để trấn áp tội phạm, "chỉ là ông ấy chưa nhận ra mình cần được giúp".

Nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắt nghi phạm tại thủ đô Washington ngày 30/8. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump và Thống đốc Pritzker liên tục chỉ trích nhau về viễn cảnh Nhà Trắng ra lệnh điều động lực lượng liên bang tới Chicago. Ông Trump cáo buộc chính quyền bang Illinois và thành phố Chicago không thể kiểm soát tội phạm. Chicago ghi nhận 573 vụ án giết người năm 2024, cao hơn nhiều so với 377 vụ ở New York và 268 vụ ở Los Angeles.

Thống đốc Pritzker thừa nhận ông cần thêm hỗ trợ liên bang, nhưng đề xuất chính phủ Mỹ tập trung tăng cường điều tra và thu giữ súng, phối hợp với Cục Điều tra Liên bang để truy bắt tội phạm.

"Chúng tôi sẽ hoan nghênh những biện pháp như vậy, nhưng những điều đó không nằm trong kế hoạch của họ", ông nói.

Thống đốc Pritzker cảnh báo ông sẵn sàng kiện chính quyền liên bang nếu binh sĩ được triển khai đến Chicago, chỉ trích ý tưởng này là "một cuộc chiếm quyền bằng quân đội".

Thị trưởng Chicago Brandon Johnson cũng phản đối ý tưởng điều Vệ binh Quốc gia đến thành phố, kêu gọi chính quyền liên bang nên đầu tư vào đây thay vì triển khai quân đội.

Từ tháng 6, ông Trump đã nhiều lần điều hàng nghìn Vệ binh Quốc gia và lính thủy đánh bộ tới Los Angeles rồi thủ đô Washington để trấn áp bạo loạn, siết truy quét người nhập cư bất hợp pháp và giảm tỷ lệ tội phạm. Ông Trump khẳng định các biện pháp này đã giúp giảm 45% tội phạm bạo lực và 87% vụ cướp xe tại thủ đô.

Thanh Danh (Theo AFP, NY Post)