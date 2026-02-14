Ông Trump tuyên bố sẽ tới thăm Venezuela

Tổng thống Trump cho biết mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela đang "rất tốt đẹp" và ông có kế hoạch đến thăm quốc gia này.

"Tôi sẽ thực hiện một chuyến thăm tới Venezuela", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/2 nói với các phóng viên tại Nhà Trắng, song cho hay chưa ấn định thời điểm chuyến thăm.

Nếu kế hoạch được thực hiện, ông Trump sẽ là tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến thăm Venezuela kể từ sau chuyến thăm của tổng thống Bill Clinton năm 1997.

"Chúng tôi đang có mối quan hệ rất tốt với Tổng thống Venezuela", ông Trump nói, đề cập tới Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, đồng thời lưu ý rằng Mỹ đang "hợp tác rất chặt chẽ" với bà Rodriguez về khả năng tiếp cận dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ.

"Mối quan hệ mà chúng ta có hiện nay với Venezuela, tôi có thể nói là đạt điểm 10", Tổng thống Mỹ cho biết thêm. "Họ đang làm rất tốt. Dầu đang được xuất khẩu và rất nhiều tiền đã được trả".

Tổng thống Donald Trump phát biểu trước các binh sĩ tại Fort Bragg, Bắc Carolina, hôm 13/2. Ảnh: AP

Hồi đầu tuần, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright trở thành thành viên đầu tiên trong nội các của ông Trump đến Venezuela và gặp gỡ các quan chức chính quyền.

Ông Wright cho biết Mỹ sẽ không "định hình vai trò tương lai" của bà Rodriguez trong các cuộc bầu cử sắp tới, đồng thời khẳng định quyết định đó thuộc về người dân Venezuela.

Về phần mình, trong cuộc phỏng vấn với NBC News tuần qua, bà Rodriguez vẫn gọi ông Nicolas Maduro là "Tổng thống hợp hiến" của Venezuela.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ thông báo nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng Venezuela, đánh dấu bước xuống thang căng thẳng lớn nhất kể từ sau khi Washington tiến hành cuộc đột kích bắt vợ chồng ông Maduro hồi tháng trước.

Bà Delcy Rodriguez tại Venezuela hôm 5/1. Ảnh: Reuters

Bộ Tài chính Mỹ cấp hai giấy phép chung, trong đó có một giấy phép mở đường để các công ty Chevron, BP, Eni, Shell và Repsol tiếp tục hoạt động dầu khí tại Venezuela. Những tập đoàn này vốn đã có văn phòng tại đây và nằm trong số những đối tác chính của công ty dầu khí quốc gia Venezuela PDVSA.

Giấy phép thứ hai cho phép các công ty nước ngoài ký kết hợp đồng đầu tư dầu khí mới với PDVSA tại Venezuela.

Mọi hợp đồng sẽ được Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ phê duyệt và không áp dụng cho Nga, Iran, Trung Quốc hay các thực thể do công dân từ những quốc gia trên sở hữu.

Washington áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào Caracas từ năm 2019 sau khi Tổng thống Maduro tái đắc cử. Venezuela có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, với khoảng 303 tỷ thùng. Quốc gia này từng cung cấp 7% sản lượng dầu toàn cầu, nhưng nay chỉ đóng góp chưa đầy 1%, do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và ngành dầu mỏ ít được đầu tư.

Từ khi ông Maduro bị bắt trong chiến dịch quân sự ngày 3/1, Mỹ và chính quyền lâm thời Venezuela đã đạt nhiều thỏa thuận, trong đó có hợp tác về dầu mỏ trị giá khoảng hai tỷ USD, cùng kế hoạch tái thiết 100 tỷ USD cho ngành công nghiệp này.

Tổng thống lâm thời Rodriguez ngày 20/1 thông báo Venezuela đã nhận 300 triệu USD, khoản thanh toán đầu tiên theo thỏa thuận chuyển 50 triệu thùng dầu cho Mỹ.

Mỹ gần đây xác nhận bà Laura Dogu, cựu đại sứ tại Nicaragua và Honduras, được chỉ định làm quyền đại biện tại Venezuela, bước đi được đánh giá là tín hiệu hướng tới khôi phục quan hệ ngoại giao. Washington đã nhiều lần cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu Caracas "không làm theo định hướng từ Mỹ".

Vũ Hoàng (Theo AFP, Al Jazeera, Reuters)