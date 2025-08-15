Ông Trump tuyên bố 'sẽ không bị qua mặt' khi gặp ông Putin

Tổng thống Trump khẳng định sẽ không bị qua mặt khi gặp người đồng cấp Nga, để ngỏ khả năng hội nghị thượng đỉnh sẽ thất bại.

"Tôi là Tổng thống và ông ấy sẽ không thể qua mặt tôi. Chỉ trong vòng 2-5 phút đầu tiên, tôi sẽ biết cuộc gặp này diễn ra tốt đẹp hay tồi tệ", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 14/8, đề cập tới hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Ông Trump nhận định xác suất hội nghị thất bại là khoảng 25%. "Nếu đó là một cuộc gặp tồi tệ, nó sẽ kết thúc rất nhanh. Còn nếu nó tốt đẹp, chúng ta sẽ đạt được hòa bình trong tương lai gần", ông nói.

Ông chủ Nhà Trắng bày tỏ lạc quan về khả năng Tổng thống Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ đạt được thỏa thuận hòa bình. "Tôi nghĩ ông Putin muốn hòa giải và ông Zelensky cũng vậy. Chúng ta hãy chờ xem liệu họ có dàn hòa được với nhau hay không", ông nói.

Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ngày 14/8. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ cam kết không tự ký kết thỏa thuận với Nga, mà sẽ để Ukraine tham gia vào mọi quyết định về số phận của mình. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng nói với phóng viên rằng mọi thỏa thuận trong tương lai đều cần đảm bảo các cam kết an ninh cho Ukraine.

Ông chủ Nhà Trắng hạ thấp kỳ vọng về lệnh ngừng bắn được đưa ra sau hội nghị, đặt hy vọng vào cuộc gặp thứ hai với sự tham gia của nhiều lãnh đạo hơn.

"Tôi nghĩ đây sẽ là cuộc đối thoại tốt đẹp, nhưng cuộc gặp thứ hai mà chúng tôi dự kiến quan trọng hơn. Chúng tôi sẽ có buổi làm việc với Tổng thống Putin, Tổng thống Zelensky và có thể mời cả một số lãnh đạo châu Âu. Tuy nhiên, cũng có thể là không", ông nói.

Hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin dự kiến bắt đầu lúc 11h30 ngày 15/8 (2h30 giờ Hà Nội ngày 16/8) tại một cơ sở thuộc Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, thành phố lớn nhất bang Alaska. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên của lãnh đạo Mỹ - Nga kể từ tháng 6/2021.

Lãnh đạo hai bên sẽ gặp theo hình thức một - một, chỉ có phiên dịch viên tham gia. Giới chức Nga cảnh báo sẽ là "sai lầm lớn" nếu dự đoán trước kết quả cuộc gặp. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hai bên không có kế hoạch ký văn kiện nào sau sự kiện.

Ông Putin ngày 14/8 hoan nghênh các nỗ lực ngoại giao của Mỹ. "Chính quyền Mỹ đang có những nỗ lực mạnh mẽ và chân thành để chấm dứt giao tranh", ông nói trong cuộc họp với quan chức cấp cao ở Moskva.

Thùy Lâm (Theo AFP, Reuters)