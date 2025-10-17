Ông Trump tuyên bố sẽ gặp riêng ông Tập ở Hàn Quốc

Tổng thống Trump khẳng định vẫn sẽ họp với Chủ tịch Tập tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Hàn Quốc, dù từng nói "không có lý do để gặp".

"Chúng tôi sẽ gặp nhau trong vài tuần nữa. Chúng tôi sẽ gặp ở Hàn Quốc, thực tế là với Chủ tịch Tập Cận Bình và cả những người khác nữa", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News hôm nay, khi được hỏi về ý định gặp lãnh đạo Trung Quốc.

"Chúng tôi sẽ có cuộc họp riêng", ông Trump cho biết. Tổng thống Mỹ thêm rằng các mức thuế cao mà ông đưa ra với Trung Quốc "có thể không kéo dài", song nhấn mạnh Bắc Kinh buộc ông phải hành động như vậy.

Giới chức Trung Quốc chưa bình luận về thông tin.

Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, hôm 16/10. Ảnh: AP

Hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ diễn ra ngày 31/10-1/11 tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc.

Tổng thống Trump hôm 10/10 tuyên bố "không có lý do" để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ áp thêm thuế 100% với hàng hóa từ Trung Quốc. Ông đưa ra thông điệp nhằm đáp trả những biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm mới của Trung Quốc, động thái mà Tổng thống Mỹ cho là "cực kỳ gây hấn".

Thông báo khiến thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm mạnh. Không lâu sau đó, Tổng thống Mỹ thể hiện giọng điệu ôn hòa hơn khi đăng trên mạng xã hội rằng "Mỹ muốn giúp đỡ Trung Quốc, không phải làm tổn thương nước này".

Nếu diễn ra, cuộc họp tại Hàn Quốc là lần đầu tiên lãnh đạo hai nước gặp mặt trực tiếp kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1.

Vũ Hoàng (Theo Reuters, AFP)