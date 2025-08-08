Ông Trump tuyên bố sẽ gặp ông Putin mà không cần điều kiện

Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ gặp người đồng cấp Nga ngay cả khi ông Putin từ chối gặp Tổng thống Ukraine.

"Không, ông ấy không cần làm vậy. Họ muốn gặp tôi và tôi sẽ làm bất kỳ điều gì có thể để ngăn tình trạng đổ máu", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói hôm 7/8 khi được phóng viên hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có buộc phải gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga hay không.

Phát biểu của ông Trump trái ngược với những thông tin mà truyền thông Mỹ đăng tải, trong đó dẫn lời quan chức Nhà Trắng nói rằng cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky là "điều kiện tiên quyết" cho hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Mỹ và Nga.

Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục ngày 7/8. Ảnh: AP

Tổng thống Putin trước đó gợi ý họp thượng đỉnh với ông Trump tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nhưng cho rằng điều kiện chưa chín muồi để gặp người đồng cấp Ukraine.

Quan chức Nhà Trắng và Điện Kremlin cho biết cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra tuần sau, nhưng chưa nêu địa điểm và thời gian cụ thể. Thông báo về sự kiện được đưa ra sau khi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff gặp Tổng thống Nga tại Điện Kremlin ngày 6/8.

Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1, ông Trump đã nỗ lực thúc đẩy đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine. Ông gần đây gia tăng sức ép lên Nga, đặt hạn chót để Moskva chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 8/8 nếu không muốn phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt.

Khi được hỏi liệu hạn chót này có còn hiệu lực sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và đặc phái viên Witkoff hay không, Tổng thống Mỹ cho rằng điều đó sẽ phụ thuộc vào ông Putin. "Chúng ta hãy chờ xem ông ấy nói gì", lãnh đạo Mỹ cho hay.

Ông Zelensky cùng ngày cho hay đã thảo luận cùng lãnh đạo Pháp, Đức và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, nhấn mạnh châu Âu cần tham gia tiến trình hòa bình.

"Xung đột đang diễn ra ở châu Âu và Ukraine là một phần không thể tách rời của châu Âu, nhất là khi chúng tôi đang trong quá trình đàm phán gia nhập liên minh. Châu Âu phải là một bên tham gia vào các tiến trình liên quan", ông nói.

Thùy Lâm (Theo AFP, Reuters)