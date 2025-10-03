Ông Trump tuyên bố Mỹ 'xung đột vũ trang' với băng đảng ma túy

Tổng thống Trump gửi thông báo đến quốc hội, tuyên bố Mỹ đang tham gia xung đột vũ trang với các băng đảng ma túy.

Trong thông báo gửi quốc hội Mỹ được Nhà Trắng công bố ngày 2/10, Tổng thống Donald Trump cho biết nước này "đang trong cuộc xung đột vũ trang phi quốc tế" với các băng đảng ma túy bị Washington coi là tổ chức khủng bố.

"Các băng đảng đã trực tiếp gây ra cái chết của hàng chục nghìn công dân Mỹ mỗi năm. Chúng đã mang tính xuyên quốc gia và liên tục tiến hành các vụ tấn công trên khắp Tây bán cầu. Tổng thống Trump coi các băng đảng ma túy là nhóm vũ trang phi nhà nước, tổ chức khủng bố và hành động của chúng cấu thành một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào Mỹ", thông báo có đoạn.

Ông Trump cho biết đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng Mỹ triển khai hoạt động chống lại những nhóm này theo luật xung đột vũ trang. "Đã tới thời điểm quan trọng mà Mỹ phải dùng vũ lực để tự vệ và bảo vệ bên khác trước các cuộc tấn công được tiến hành bởi những tổ chức bị coi là khủng bố".

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 30/9. Ảnh: AP

Thông báo cho biết quân đội Mỹ "vẫn sẵn sàng thực hiện các chiến dịch cần thiết để ngăn chặn thêm thương vong cho công dân, thông qua loại bỏ mối đe dọa do các tổ chức bị coi là khủng bố gây ra".

Một quan chức Nhà Trắng nói văn bản được gửi ngày 15/9, cho biết quốc hội Mỹ có thẩm quyền yêu cầu giải trình sau mỗi cuộc tấn công liên quan đến quân đội Mỹ. "Văn bản không truyền tải thông tin mới nào", quan chức Nhà Trắng cho hay.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tháng trước tuyên bố phương pháp chặn bắt xuồng chở ma túy nhiều năm qua không hiệu quả, nên Mỹ từ nay sẽ "cho nổ tung" mục tiêu thay vì truy đuổi. Chính quyền Mỹ thông báo đã tập kích ít nhất ba xuồng nghi chở ma túy từ Venezuela trong những tuần gần đây, khiến 14 người thiệt mạng, nhưng chưa cung cấp bằng chứng cho thấy có ma túy trên ba chiếc xuồng đó.

NBC News ngày 26/9 đưa tin Lầu Năm Góc đang thảo luận về khả năng triển khai máy bay không người lái (UAV) để tập kích các thành viên và thủ lĩnh băng đảng ma túy, cũng như xưởng điều chế ma túy bên trong lãnh thổ Venezuela.

Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez chỉ trích các tuyên bố của Mỹ về đối phó buôn lậu ma túy là "dối trá", cho rằng mục tiêu thực sự của Mỹ là kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên của Venezuela.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters, Hill)