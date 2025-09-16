Ông Trump tuyên bố kiện New York Times, đòi bồi thường 15 tỷ USD

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đệ đơn kiện tờ New York Times, yêu cầu bồi thường 15 tỷ USD vì "phỉ báng và vu khống".

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/9 cho biết đơn kiện New York Times sẽ được đệ trình lên tòa án tại bang Florida. Ông cáo buộc tờ báo này bịa đặt về ông, gia đình và các doanh nghiệp của ông, cũng như các phong trào và hệ tư tưởng do ông khởi xướng, như "Nước Mỹ trên hết", "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại".

Trong đơn kiện, ông Trump dẫn loạt bài báo của New York Times, một bài bình luận của tờ này trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, trong đó nói rằng ông không phù hợp để lãnh đạo nước Mỹ.

"Hôm nay, tôi có vinh dự lớn lao khi đệ đơn kiện New York Times với yêu cầu bồi thường 15 tỷ USD vì hành vi phỉ báng và vu khống", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

New York Times hiện chưa lên tiếng về thông tin này.

Tổng thống Trump trả lời báo chí tại sân bay ở Morristown, bang New Jersey, Mỹ, ngày 14/9. Ảnh: AFP

Ông Trump hôm 9/9 dọa kiện New York Times vì các bài viết liên quan bức thư mừng sinh nhật tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein được cho là có chữ ký của ông.

Thông điệp được viết bên trong hình vẽ phác thảo cơ thể một phụ nữ khỏa thân. Nó dường như nằm trong cuốn sách chứa các bức thư từ bạn bè gửi cho Epstein để chúc mừng sinh nhật lần thứ 50 và do Ghislaine Maxwell tổng hợp. Maxwell, 63 tuổi, bị kết án 20 năm tù vào năm 2022 vì hành vi mại dâm trẻ vị thành niên cùng các tội danh khác liên quan đến Epstein, người từng là bạn trai bà.

Theo New York Times, chữ ký trên bức thư có tên Donald, với nét kéo dài ở chữ "d" cuối cùng, gần giống chữ ký trên các giấy tờ cá nhân mà ông Trump gửi cho quan chức thành phố New York từ năm 1987 đến 2001.

Luật sư của ông Trump sau đó yêu cầu tờ báo gỡ bài viết và xin lỗi vì "bịa đặt ác ý", đồng thời dọa kiện tờ báo, đòi bồi thường 10 tỷ USD.

Người phát ngôn của New York Times, Danielle Rhoades Ha, phản hồi lại rằng các nhà báo của họ "đưa tin về sự việc, cung cấp bằng chứng trực quan và đăng tải lời phủ nhận của Tổng thống", để độc giả Mỹ xem và tự đánh giá. Người phát ngôn cũng khẳng định tờ báo sẽ tiếp tục tìm ra sự thật.

Bức thư được các nghị sĩ đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Giám sát Hạ viện công bố trên mạng xã hội ngày 8/9.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói bức thư là giả. Theo bà, Tổng thống Trump "không phải người vẽ bức hình này và cũng không ký vào đó". Nhà Trắng cũng ủng hộ giám định bức thư để chứng minh đó không phải chữ ký của ông Trump.

Ông Trump đã đệ đơn kiện tờ Wall Street Journal và yêu cầu bồi thường 10 tỷ USD sau khi tờ báo đưa tin về bức thư.

Huyền Lê (Theo Reuters)