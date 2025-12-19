Ông Trump tuyên bố không cần quốc hội cho phép để tập kích Venezuela

Tổng thống Trump nói rằng ông không cần giới lập pháp Mỹ phê chuẩn quyết định tập kích trên bộ ở Venezuela, nhưng vẫn sẵn sàng thông báo trước.

Khi được phóng viên hỏi về khả năng đề nghị quốc hội Mỹ phê duyệt đòn tấn công nhằm vào các băng đảng ma túy trên lãnh thổ Venezuela, Tổng thống Donald Trump hôm 18/12 cho biết ông "không ngại" làm điều đó, song lưu ý đây không phải quy trình bắt buộc thực hiện.

"Đó không phải vấn đề lớn. Tôi không phải nói với họ, điều đó đã được chứng minh", Tổng thống Mỹ nói.

Ông Trump cũng bày tỏ hy vọng kế hoạch tập kích mục tiêu trong lãnh thổ Venezuela sẽ không bị lộ ra ngoài trong trường hợp quốc hội Mỹ được thông báo trước. "Họ là chính trị gia và rất hay để rò rỉ thông tin", lãnh đạo Mỹ cho hay.

Ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 17/12. Ảnh: AP

Theo Hiến pháp Mỹ, tổng thống là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, nhưng chỉ quốc hội mới có thẩm quyền tuyên bố chiến tranh. Giới chuyên gia cho rằng Tổng thống Trump có thể ra lệnh tập kích hạn chế nhằm vào lãnh thổ Venezuela mà không cần quốc hội Mỹ cho phép, song chỉ trong thời gian ngắn với lý do tự vệ hoặc có quy mô giới hạn.

Chính quyền Trump những tháng gần đây liên tục gia tăng áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, triển khai nhiều khí tài quân sự đến khu vực với lý do tiến hành nhiệm vụ chống ma túy. Quân đội Mỹ đã tiến hành nhiều vụ không kích nhằm vào xuồng nghi chở chất cấm ở Caribe và Thái Bình Dương kể từ tháng 9, khiến ít nhất 99 người thiệt mạng.

Lực lượng Mỹ gần Venezuela hiện gồm nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, tiêm kích tàng hình F-35, cường kích AC-130, vận tải cơ, máy bay không người lái, máy bay tác chiến điện tử, phi cơ cứu hộ cứu nạn và hơn 15.000 binh sĩ.

Ông Maduro cho rằng động thái huy động lực lượng thể hiện Mỹ có ý định thay đổi chế độ tại Venezuela và kiểm soát trữ lượng dầu mỏ của nước này.

Bài binh bố trận của Mỹ xung quanh Venezuela. Bấm vào ảnh để xem đầy đủ

Tính hợp pháp của các cuộc tập kích cũng là vấn đề gây tranh cãi. Nghị sĩ Dân chủ Gregory Meeks cho rằng Tổng thống Trump đã "không chứng minh được thẩm quyền cần thiết theo luật Mỹ hoặc quốc tế" khi ra lệnh tiến hành chiến dịch.

"Không ai có thể khẳng định một cách thuyết phục rằng những xuồng đó, một số thậm chí còn không hướng đến Mỹ hay ở cách lãnh thổ Mỹ hàng nghìn km, có thể gây ra mối đe dọa cận kề với người dân đến mức cần sử dụng sức mạnh quân sự", ông nói.

Phạm Giang (Theo AFP, CNN)