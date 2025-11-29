Ông Trump tuyên bố hủy mọi văn kiện ký tự động của ông Biden

Tổng thống Trump tuyên bố mọi sắc lệnh và tài liệu sử dụng bút ký tự động dưới thời ông Biden đều bị vô hiệu hóa.

"Tôi xin hủy bỏ tất cả sắc lệnh hành pháp hay bất kỳ tài liệu nào không được ông Joe Biden ký trực tiếp, bởi những người dùng bút ký tự động đã làm như vậy một cách bất hợp pháp", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng bài trên mạng xã hội ngày 28/11.

Ông Trump cho hay số tài liệu mà ông Biden sử dụng bút ký tự động chiếm tới 92% và sẽ "không còn hiệu lực nữa".

Chuyên gia pháp lý bảo thủ Ed Whelan cho rằng ông Trump có toàn quyền để hủy bỏ các sắc lệnh hành pháp, dù ông Biden có đích thân ký chúng hay không. "Nhưng ông ấy không có quyền làm vậy đối với những tài liệu khác mà ông Biden chỉ đạo ký bằng bút tự động, như các dự luật mà quốc hội ban hành hay lệnh ân xá", Whelan nói.

Trong những ngày cuối cùng tại nhiệm, ông Biden đã ân xá cho con trai, các nhà lập pháp đã điều tra ông Trump, một tướng quân đội đã chỉ trích ông Trump và chuyên gia hàng đầu của đất nước về Covid.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 20/10. Ảnh: AP

Bộ Tư pháp Mỹ năm 2005 cho biết tổng thống không cần phải ký bằng tay một dự luật và có thể chỉ đạo nhân viên "gắn chữ ký của tổng thống vào văn bản, ví dụ như bằng bút ký tự động". Năm 2011, NY Times đưa tin ông Barack Obama đã trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên ký dự luật bằng bút tự động khi đang ở châu Âu.

Tuy nhiên, ông Trump cho rằng việc cựu tổng thống Biden sử dụng bút ký tự động chứng minh ông không còn đủ năng lực điều hành Nhà Trắng khi còn đương nhiệm. Đảng Cộng hòa trong khi đó cáo buộc những người xung quanh ông Biden đã sử dụng bút ký tự động để qua mặt lãnh đạo. Tháng trước, các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện còn kêu gọi Bộ Tư pháp điều tra vấn đề này.

Nhà Trắng gần đây lập một khu "hành lang danh vọng" treo ảnh chân dung các đời lãnh đạo Mỹ, nhưng thay ảnh ông Biden bằng ảnh bút ký tự động.

Một chiếc máy autopen sao chép chữ ký vào năm 2011. Ảnh: AP

Bút ký tự động là những cỗ máy có kích thước bằng chiếc máy in với cánh tay cơ khí gắn một cây bút, có khả năng sao chép chữ ký đã lập trình sẵn. Loại máy này giúp quan chức, người nổi tiếng dễ dàng ký tặng mọi thứ, từ tài liệu, thư từ đến hàng hóa, vật phẩm với số lượng lớn.

Ông Biden và các cộng sự chưa bình luận về tuyên bố mới của Tổng thống Trump. Nhưng cựu tổng thống Mỹ hồi tháng 6 từng bác bỏ những cáo buộc tương tự và khẳng định "tôi là người đã đưa ra các quyết định trong nhiệm kỳ tổng thống của mình".

Thanh Tâm (Theo AFP, NBC News)