Ông Trump tuyên bố điều quân đến Portland chống 'khủng bố nội địa'

Tổng thống Trump thông báo triển khai binh sĩ đến Portland, thành phố lớn nhất bang Oregon, bảo vệ trụ sở ICE và đối phó "khủng bố nội địa".

"Theo yêu cầu từ Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, tôi đã chỉ đạo Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cung cấp toàn bộ quân số cần thiết để bảo vệ Portland đang bị tàn phá như vùng chiến tranh, cũng như mọi cơ sở của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đang bị tấn công bởi phong trào cánh tả Antifa và các nhóm khủng bố nội địa", Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ngày 27/9 trên Truth Social.

Lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh Bộ trưởng Hegseth "được phép triển khai toàn lực nếu cần thiết". Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đều chưa công bố chi tiết quy mô triển khai lần này, cũng như lực lượng là Vệ binh Quốc gia hay quân đội chính quy.

Tuyên bố được đưa ra hai ngày sau khi ông Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục rằng thành phố lớn nhất bang Oregon đang có "một số lượng lớn những thành phần kích động chuyên nghiệp và kích động vô chính phủ". Ông khi đó ám chỉ "sắp ra quân", nhưng không đề cập cụ thể biện pháp.

Thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia và Thủy quân Lục chiến Mỹ bảo vệ một tòa nhà liên bang ở Los Angeles, bang California ngày 17/6. Ảnh: AP

Tuyên bố mới của ông Trump làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu pháp lý mới, tương tự khi ông điều Vệ binh Quốc gia tới Los Angeles và thủ đô Washington trước đây.

Phe bảo thủ thời gian qua nhiều lần chỉ trích thành phố Portland, cho rằng chính quyền Dân chủ ở bang Oregon quá nhẹ tay với biểu tình và người vô gia cư. Hồi đầu tháng 9, ông Trump cũng chỉ trích tình hình thành phố Portland "như địa ngục trên trần thế" và tiết lộ đang xem xét cho lực lượng liên bang can thiệp.

Trong khi đó, chính quyền địa phương nhiều lần khẳng định vẫn đảm bảo quyền tự do bày tỏ chính kiến. Thị trưởng Portland Keith Wilson từng tuyên bố ông "không yêu cầu và cũng không cần sự can thiệp từ lực lượng liên bang".

Các cơ sở ICE tại Portland từng nhiều lần là mục tiêu của đám đông biểu tình, dẫn tới đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh.

Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi hôm 26/9 tuyên bố Lực lượng Liên ngành về Chống khủng bố (JTTF) sẽ điều tra các nghi vấn "khủng bố nội địa" nhắm vào ICE. Bộ Tư pháp Mỹ cảnh báo sẽ khởi tố với "mức án nặng nhất" đối với hành vi tấn công nhân viên liên bang.

"Tôi chứng kiến nhân viên ICE bị tấn công không ngừng trên cả nước. Bộ Tư pháp sẽ không làm ngơ trước tình trạng vô pháp này. Thượng tôn pháp luật sẽ chiến thắng", bà Bondi viết.

