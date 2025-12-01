Ông Trump tuyên bố đã điện đàm với ông Maduro

Tổng thống Trump xác nhận đã trao đổi qua điện thoại với người đồng cấp Maduro, giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela leo thang.

"Tôi không muốn bình luận về vấn đề này. Câu trả lời là đúng vậy", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 30/11, đề cập thông tin ông đã điện đàm với người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro.

Ông Trump từ chối tiết lộ nội dung và kết quả trao đổi, nhấn mạnh đây chỉ là "một cuộc điện đàm". Lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh "đừng suy diễn bất kỳ điều gì", khi được hỏi liệu lời đe dọa phong tỏa không phận trước đó có đồng nghĩa Mỹ sắp tấn công Venezuela hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại dinh thự Mar-a-Lago hôm 27/11. Ảnh: AP

Nghị sĩ Markwayne Mullin, thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, cùng ngày tiết lộ Washington đã trao cho ông Maduro "cơ hội rời khỏi đất nước" để đến Nga hoặc quốc gia khác.

Về khả năng Tổng thống Trump ra lệnh tấn công Venezuela, thượng nghị sĩ Mullin cho biết lãnh đạo Mỹ đã nói rõ rằng Washington sẽ không đưa quân vào quốc gia Nam Mỹ và khẳng định điều nước này đang làm là "bảo vệ bờ biển của mình".

"Đây chính là hòa bình thông qua sức mạnh. Chúng tôi sẽ không đợi đến khi bị tiếp cận mà sẽ tìm đến các người nếu đất nước bị đe dọa", ông cho hay, đề cập các cuộc tập kích của Mỹ nhằm vào xuồng nghi chở ma túy ở vùng biển gần Venezuela.

Giới chức Venezuela chưa bình luận về phát biểu của Tổng thống Trump và nghị sĩ Mullin.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại Caracas hôm 25/11. Ảnh: AP

Quân đội Mỹ hồi đầu tháng 9 bắt đầu chiến dịch chống ma túy trên biển Caribe và triển khai lượng lớn lực lượng đến khu vực, làm dấy lên lo ngại Washington có ý định lật đổ chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Lực lượng Mỹ triển khai ở gần Venezuela hiện nay gồm nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, 8 tiêm kích tàng hình F-35B, cường kích AC-130, vận tải cơ, máy bay không người lái MQ-9 và hơn 15.000 binh sĩ.

Tuy chưa không khai đe dọa sử dụng vũ lực nhằm vào người đồng cấp Maduro, Tổng thống Trump hôm 27/11 nói những nỗ lực "trên bộ" để ngăn chặn nạn buôn bán ma túy từ Venezuela sẽ sớm bắt đầu. Chưa rõ tuyên bố này ám chỉ khả năng Mỹ mở chiến dịch tấn công trên bộ vào Venezuela hay sẽ sử dụng vũ khí tầm xa.

Bài binh bố trận của Mỹ xung quanh Venezuela. Bấm vào ảnh để xem đầy đủ

Căng thẳng tiếp tục gia tăng sau khi Tổng thống Trump hôm 29/11 cảnh báo không phận phía trên và xung quanh quốc gia Nam Mỹ "sẽ bị phong tỏa".

Tổng thống Maduro nói rằng hiện diện quân sự lớn cho thấy Mỹ có ý định thay đổi chế độ tại Venezuela. Bộ Ngoại giao Venezuela cũng chỉ trích tuyên bố "phong tỏa không phận" từ ông Trump, khẳng định đây là hành vi gây hấn phi lý và bất hợp pháp.

Phạm Giang (Theo Reuters, AFP)