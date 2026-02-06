Ông Trump tung nền tảng giúp người Mỹ mua thuốc giá rẻ

Ông Trump công bố TrumpRx, website giúp người Mỹ tiếp cận thuốc kê đơn giá ưu đãi trực tiếp từ các hãng, nhằm kiềm đà tăng chi phí y tế.

"Các bạn sẽ tiết kiệm được cả gia tài", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong lễ giới thiệu nền tảng TrumpRx ngày 5/2. "Điều này cũng có lợi cho toàn hệ thống y tế".

Website này do chính phủ vận hành, sẽ giúp bệnh nhân mua thuốc kê đơn với mức giá chiết khấu. TrumpRx không trực tiếp bán thuốc mà điều phối, dẫn người dùng đến các website của các hãng để thực hiện giao dịch. Nền tảng cũng cung cấp phiếu giảm giá để sử dụng tại các nhà thuốc.

Vào thời điểm ra mắt, TrumpRx hỗ trợ tiếp cận hơn 40 loại thuốc, bao gồm các loại thuốc giảm cân như Ozempic và Wegovy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại lễ ra mắt nền tảng TrumpRx tại Nhà Trắng, ngày 5/2. Ảnh: AFP

Ông Trump nhấn mạnh mức giá thấp hơn có được là nhờ gây sức ép với các tập đoàn dược về giá cả. Ông đã yêu cầu các tập đoàn áp giá thuốc tại Mỹ tương đương mức giá ở các nước khác, cho rằng giá thuốc ở nước ngoài sẽ tăng lên như một hệ quả.

"Chúng tôi đã mệt mỏi vì phải trợ giá cho cả thế giới", ông nói tại lễ ra mắt TrumpRx. 16 tập đoàn dược lớn nhất thế giới đã ký thỏa thuận với chính quyền Trump để giảm giá thuốc cho người dân, đối lấy việc được Washington miễn thuế.

Bác sĩ Mehmet Oz, người đứng đầu Medicare và Medicaid, ca ngợi website là bước ngoặt, cho rằng giá thấp hơn của thuốc Ozempic và Wegovy sẽ giúp người Mỹ "giảm hàng chục triệu kg", còn giá thuốc trợ sinh Gonal F thấp sẽ làm số ca mang thai tăng trên diện rộng. "Với mức giá này, chúng ta sẽ có nhiều 'em bé Trump'", ông Oz nói.

Tổng thống Mỹ ra mắt TrumpRx trong bối cảnh chi phí y tế leo thang trở thành mối quan tâm lớn của người dân.

Website này chủ yếu nhắm đến những người không có bảo hiểm hoặc loại thuốc họ cần không nằm trong danh mục được bảo hiểm chi trả. Với người đang có bảo hiểm y tế, TrumpRx chưa chắc đã là phương án tiết kiệm nhất.

Đức Trung (Theo AFP, Reuters, AP)