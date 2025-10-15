Ông Trump truy tặng Huân chương Tự do cho Charlie Kirk

Ông Trump truy tặng Huân chương Tự do Tổng thống, danh hiệu dân sự cao quý nhất tại Mỹ, cho Charlie Kirk và ca ngợi nhà hoạt động này.

"Chúng ta ở đây hôm nay để vinh danh và tưởng nhớ chiến binh dũng cảm đã đấu tranh cho tự do, lãnh đạo được yêu mến, người đã truyền cảm hứng cho thế hệ sau này và cũng là người Mỹ mang trong mình tình yêu nước với niềm tin sâu sắc nhất, phẩm chất tốt đẹp nhất. Đó là Charlie Kirk vĩ đại", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong buổi lễ tại Nhà Trắng ngày 14/10.

Huân chương Tự do Tổng thống vinh danh những người có "đóng góp nổi bật cho sự thịnh vượng, giá trị hoặc an ninh nước Mỹ, hòa bình thế giới hoặc những nỗ lực quan trọng cho xã hội, lĩnh vực công hoặc tư". Những người được trao huân chương này hoàn toàn do Tổng thống Mỹ quyết định.

Tổng thống Trump và vợ của Charlie Kirk trong lễ truy tặng huân chương ở Nhà Trắng ngày 14/10. Ảnh: Reuters

Erika, vợ Charlie Kirk, thay mặt chồng nhận Huân chương Tự do Tổng thống, sau đó phát biểu về cuộc đời, quan điểm chính trị và di sản của nhà hoạt động Mỹ.

"Cảm ơn Tổng thống đã tôn vinh chồng tôi một cách sâu sắc và ý nghĩa như vậy. Cảm ơn ngài đã ưu tiên sự kiện này. Sự ủng hộ của ngài dành cho gia đình chúng tôi và công việc mà Charlie Kirk đã cống hiến cả đời mình sẽ là điều tôi trân trọng mãi mãi", Erika nói.

Ngoài truy tặng huân chương, Tổng thống Trump cũng tuyên bố 14/10 là "Ngày Tưởng niệm Quốc gia" cho Charlie Kirk. Lễ truy tặng huân chương diễn ra trùng với sinh nhật thứ 32 của nhà hoạt động và khoảng một tháng sau khi Kirk bị ám sát.

Charlie Kirk, nhà hoạt động bảo thủ 31 tuổi, bị nghi phạm Tyler Robinson bắn chết khi đang phát biểu tại Đại học Utah Valley hôm 10/9. Kirk là người đồng sáng lập tổ chức bảo thủ của giới trẻ Turning Point USA và là đồng minh quan trọng của Tổng thống Trump.

Ngọc Ánh (Theo AP)