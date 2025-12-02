Ông Trump triệu tập cuộc họp về Venezuela

Tổng thống Trump triệu tập các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu tới Nhà Trắng để thảo luận về Venezuela, nhưng chưa rõ nội dung.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/12 họp cùng nhóm quan chức an ninh quốc gia về tình hình Venezuela cùng các vấn đề khác. Nguồn thạo tin trước đó tiết lộ cuộc họp tại Phòng Bầu dục có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio và một số quan chức cấp cao.

Bà Leavitt không trả lời liệu Tổng thống Trump đã "đưa ra quyết định cuối cùng" về Venezuela hay chưa, khẳng định "chắc chắn sẽ không tiết lộ chi tiết cụ thể về cuộc họp".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 17/11. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, thư ký báo chí Nhà Trắng không loại trừ khả năng Mỹ điều quân tới Venezuela. "Tổng thống có nhiều lựa chọn để xem xét và tôi sẽ để ông ấy đích thân nói về những lựa chọn đó", bà Leavitt nói.

Quân đội Mỹ hồi đầu tháng 9 bắt đầu chiến dịch chống ma túy trên biển Caribe và triển khai lượng lớn lực lượng đến khu vực, làm dấy lên lo ngại Washington có ý định lật đổ chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Lực lượng Mỹ triển khai ở gần Venezuela hiện nay gồm nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, 8 tiêm kích tàng hình F-35B, cường kích AC-130, vận tải cơ, máy bay không người lái MQ-9 và hơn 15.000 binh sĩ.

Tuy chưa công khai đe dọa sử dụng vũ lực nhằm vào người đồng cấp Maduro, Tổng thống Trump hôm 27/11 nói những nỗ lực "trên bộ" để ngăn chặn nạn buôn bán ma túy từ Venezuela sẽ sớm bắt đầu. Chưa rõ tuyên bố này ám chỉ khả năng Mỹ mở chiến dịch tấn công trên bộ vào Venezuela hay sẽ sử dụng vũ khí tầm xa.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng sau khi Tổng thống Trump hôm 29/11 cảnh báo không phận phía trên và xung quanh quốc gia Nam Mỹ "sẽ bị phong tỏa".

Tổng thống Maduro nói rằng hiện diện quân sự lớn cho thấy Mỹ có ý định thay đổi chế độ tại Venezuela. Bộ Ngoại giao Venezuela cũng chỉ trích tuyên bố "phong tỏa không phận" từ ông Trump, khẳng định đây là hành vi gây hấn phi lý và bất hợp pháp.

Ngọc Ánh (Theo AFP)