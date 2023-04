Ông Trump trả lời thẩm vấn vụ kiện dân sự ở New York

Cựu tổng thống Trump trình diện văn phòng tổng chưởng lý New York, trả lời thẩm vấn liên quan cáo buộc ông cùng các con gian lận kinh doanh.

Ông Donald Trump, 76 tuổi, đến văn phòng tổng chưởng lý New York Letitia James ở Hạ Manhattan ngày 13/4 và sau đó trở về Tháp Trump.

Đây là phiên thẩm vấn kín và là lần thứ hai cựu tổng thống Mỹ đến văn phòng bà James, liên quan vụ kiện dân sự với cáo buộc Tập đoàn Trump thực hiện "nhiều hành vi gian lận" trong báo cáo tài chính thường niên từ năm 2011 đến năm 2021.

Theo một nguồn thạo tin, cựu tổng thống Trump được hỏi về các hoạt động kinh doanh của ông. Khác với lần thẩm vấn đầu tiên, ông Trump ngày 13/4 đã trả lời các câu hỏi. Nội dung phiên thẩm vấn sẽ không được công bố ngay lập tức.

Phiên xét xử dự kiến diễn ra ngày 2/10. Văn phòng tổng chưởng lý New York chưa có bình luận.

"Tôi cuối cùng sẽ cho thấy mình đã xây dựng nên một công ty tuyệt vời, sinh lời và giá trị như thế nào", ông Trump cho biết trên mạng xã hội Truth Social đầu ngày 13/4. Ông chỉ trích vụ kiện của bà James là "lố bịch", giống như "mọi nỗ lực can thiệp bầu cử khác" đang nhằm vào ông.

Alina Habba, luật sư của ông Trump, nói thân chủ "rất muốn làm chứng" và vẫn "giữ lập trường rằng ông không có gì phải che giấu".

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump rời Tháp Trump đến văn phòng tổng chưởng lý New York Letitia James ngày 13/4. Ảnh: AFP

Tổng chưởng lý New York James đệ trình đơn kiện liên quan Tập đoàn Trump lên tòa án ở Manhattan hồi tháng 9/2022. Đơn kiện cũng nêu tên ba người con của cựu tổng thống Mỹ là Donald Trump Jr., Eric Trump và Ivanka Trump.

"Với sự giúp sức từ các con, ông Trump đã khai khống giá trị tài sản của mình chênh lệch hàng tỷ USD để được chấp thuận các khoản vay, hưởng lợi bảo hiểm và đóng thuế thấp hơn. Ông ấy đã lừa dối để đạt được lợi nhuận tài chính khổng lồ", bà James viết trên Twitter khi đó.

Tổng chưởng lý New York đề xuất mức phạt 250 triệu USD với ông Trump, đồng thời đề nghị tòa cấm vĩnh viễn cựu tổng thống Mỹ cùng các con giữ chức vụ hay điều hành bất cứ công ty nào được cấp phép, đăng ký ở New York. Đơn kiện còn yêu cầu tòa án cấm ông Trump và Tập đoàn Trump tham gia vào các thương vụ mua bất động sản ở New York, cũng như không được đăng ký khoản vay từ bất cứ tổ chức tài chính nào ở bang trong 5 năm.

Ông Trump ra trình diện văn phòng tổng chưởng lý New York lần đầu hồi tháng 8/2022 nhưng viện dẫn Tu chính án thứ 5 của Hiến pháp Mỹ hơn 440 lần để từ chối trả lời các câu hỏi. Donald Jr. và Ivanka cũng đã trình diện tại văn phòng bà James và trả lời các câu hỏi trong khi Eric viện dẫn Tu chính án thứ 5 hơn 500 lần khi bị thẩm vấn tháng 10/2020.

Tổng chưởng lý New York Letitia James tại cuộc họp báo ở New York City, bang New York, Mỹ, ngày 3/8/2021. Ảnh: Reuters.

Ông Trump ngày 4/4 trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố, sau khi văn phòng công tố viên Manhattan Alvin Bragg công bố 34 cáo buộc đối với ông. Các cáo buộc đều cho rằng ông Trump đã làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền ém thông tin bất lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Ông Trump bác bỏ và khẳng định mình vô tội.

Cựu tổng thống còn đối mặt nhiều bê bối pháp lý trong khi đang tái tranh cử. Ông Trump đang bị điều tra về cách xử lý tài liệu mật tại dinh thự riêng Mar-a-Lago, mối liên quan đến bạo loạn Đồi Capitol hồi tháng 1/2021 và gây sức ép với quan chức bang Georgia để đảo ngược kết quả bầu cử ở bang này năm 2020.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)