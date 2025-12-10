Ông Trump: Tôi thích nhất từ 'thuế'

Tổng thống Trump nói từ mà ông yêu thích nhất là "thuế" và chính sách thuế quan của chính quyền ông đã mang lại hàng trăm tỷ USD cho nước Mỹ.

"Tôi thích 'thuế' hơn bất kỳ từ nào khác trong từ điển", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Mount Pocono, bang Pennsylvania hôm 9/12.

Theo ông, sáng kiến xóa bỏ thuế đối với tiền tip và tiền làm thêm giờ là cú hích lớn cho các gia đình lao động Mỹ. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng lập luận rằng chính các loại thuế đã thu hút nhiều công ty trở lại Mỹ.

"Thuế mang lại cho chúng ta hàng trăm tỷ USD. Các công ty thép đang đổ xô đến Pennsylvania vì họ không muốn trả mức thuế 25%, 50%, 100%", ông Trump cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Mount Pocono, bang Pennsylvania ngày 9/12. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ lưu ý công nhân ngành thép, đặc biệt ở Pennsylvania, "đang khởi sắc vượt bậc" nhờ chính sách thuế của ông.

"Nếu không có thuế quan, chúng ta sẽ không có nhà máy thép nào ở bất kỳ đâu trên khắp nước Mỹ, và điều đó thực sự tệ hại cho an ninh quốc gia", ông nói thêm.

Ông Trump hồi tháng 4 công bố mức thuế từ 10% đến 49% đối với hàng nhập khẩu từ 185 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mức thuế chung 10% có hiệu lực từ 5/4, và thuế đối với từng quốc gia có hiệu lực từ 9/4.

Trong bài phát biểu, ông Trump chỉ trích phe Dân chủ "bịa đặt" khi nói các chính sách của ông khiến giá cả tăng cao. "Đảng Dân chủ cứ nói 'giá cả quá cao'. Cũng đúng thôi, nhưng bởi chính họ đã khiến giá cả leo thang. Bây giờ giá đang giảm rồi", Tổng thống Mỹ cho hay.

Báo cáo được Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis công bố hồi tháng 10, dựa trên dữ liệu từ tháng 1 đến tháng 8, cho thấy các biện pháp thuế quan đã và đang gây áp lực tăng giá đáng kể đối với hàng tiêu dùng. Đợt tăng giá bắt đầu từ đầu năm 2025, trùng với các động thái áp thuế của ông Trump.

Huyền Lê (Theo Business Insider, TASS, Anadolu Agency)