Ông Trump: Tôi không nợ Giáo hoàng lời xin lỗi

Sau khi chỉ trích Giáo hoàng Leo XIV vì phản đối cuộc chiến tại Iran, Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ không đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Nhà Trắng ngày 13/4, một phóng viên nêu việc Giám mục Robert Barron ở Minnesota đã bình luận rằng Tổng thống Trump "nợ Giáo hoàng Leo một lời xin lỗi". Phóng viên này đặt câu hỏi liệu ông Trump có xin lỗi Giáo hoàng hay không.

"Không, tôi sẽ không làm vậy, vì Giáo hoàng Leo đã nói những điều sai lầm. Ông ấy phản đối kịch liệt những gì tôi đang làm đối với Iran trong khi chúng ta không thể để một Iran có hạt nhân. Giáo hoàng Leo sẽ không hài lòng với kết quả cuối cùng đâu", Tổng thống Mỹ trả lời.

"Tôi nghĩ ông ấy rất yếu kém về vấn đề tội phạm và những thứ khác, nên tôi sẽ không xin lỗi", Tổng thống cho biết thêm. "Ông ấy lên tiếng trước và tôi chỉ đáp lại Giáo hoàng mà thôi".

Tổng thống Donald Trump bên ngoài Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 13/4. Ảnh: AP

Trong lễ cầu nguyện buổi tối tại Vương cung thánh đường Thánh Peter hôm 12/4, cùng ngày Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán trực tiếp tại Pakistan, Giáo hoàng Leo XIV cho rằng "đã quá đủ với thói sùng bái cái tôi và tiền bạc, đã quá đủ với sự phô trương quyền lực, đã quá đủ với chiến tranh". Ông đề nghị các lãnh đạo dừng các quyết định tấn công lẫn nhau để ngồi vào bàn đàm phán hòa bình.

Trước đó, Giáo hoàng Leo XIV đã thường xuyên chỉ trích cuộc chiến Iran và kêu gọi chấm dứt xung đột.

Tổng thống Trump tối 12/4 tung ra những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào Giáo hoàng Leo XIV, cho rằng ông "yếu đuối trong việc chống tội phạm và rất tệ trong chính sách đối ngoại".

Ông Trump nói Giáo hoàng Leo XIV "không có tinh thần Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA)", dù ông là người Mỹ. "Tôi không muốn một Giáo hoàng nghĩ rằng Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi không muốn một Giáo hoàng cho rằng thật tệ khi Mỹ tấn công Venezuela, đất nước đã chuyển lượng lớn ma túy vào Mỹ", Tổng thống viết.

Ngày 13/4, Giáo hoàng trả lời các phóng viên rằng thông điệp kêu gọi hòa bình và hòa giải của Vatican bắt nguồn từ Phúc âm và ông "không e sợ chính quyền Trump".

Giáo hoàng cho hay ông không công kích trực tiếp vào Tổng thống Trump hay bất kỳ ai khác thông qua lời kêu gọi hòa bình chung của mình cũng như những chỉ trích về cuộc chiến tại Iran và các cuộc xung đột khác trên thế giới.

"Tôi sẽ tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ chống lại chiến tranh, nỗ lực thúc đẩy hòa bình, đối thoại và chủ nghĩa đa phương giữa các quốc gia để tìm ra giải pháp cho những vấn đề", ông nói.

Giáo hoàng Leo XIV phát biểu trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường St. Peter, Vatican, hôm 8/4. Ảnh: AP

Vũ Hoàng (Theo Reuters, AFP, AP)